Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь

Александр Лукашенко сообщил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь. Самопровозглашенный президент считает, что Запад хочет лишить республику суверенитета.

Такое заявление Лукашенко сделал на церемонии награждении выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

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Очередное заявление Лукашенко об "атаках Запада"

По словам политика, происходит постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса вблизи белорусских границ.

Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь,

– заявил самопровозглашенный президент.

Лукашенко добавил, что Запад стремится господствовать в Беларуси, лишив страну суверенитета. Кроме того, Минску якобы навязывают внешнее управление. Воевать Беларусь не хочет, однако армия при необходимости "может нанести противнику неприемлемые потери".

Предыдущие заявления Лукашенко о Западе и НАТО