Нет смысла расшатывать Беларусь, – Лукашенко заявил о "ледяной войне" с Западом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Западу нет смысла "расшатывать Беларусь". А ситуацию, которая сейчас происходит, политик сравнил с "ледяной войной".

Об этом Лукашенко заявил во время выступления в парламенте Беларуси. Диктатор убеждает, что его цель – сберечь страну и передать ее детям и внукам, а для этого нужно решить проблемы.

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Лукашенко считает, что на Беларусь оказывают "гибридное давление"

Мы оказались на передовой новой не холодной, а уже "ледяной войны". И выстоять может государство, которое не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона – искренность, честность и порядочность. Но это же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко уверен, что времена протестов уже прошли

Самопровозглашенный президент обратился к международному сообществу и строго приказал, что "смысла расшатывать Беларусь нет". Также Лукашенко уверен, что времена протестов на улице уже прошли. Якобы люди уже не позволят манипулировать собой лидерам оппозиции, которых политик назвал "террористами" и "экстремистами".

Отношения между Западом и Беларусью – на низком уровне

Лукашенко признает, что отношения между официальным Минском и Западом – очень напряженные.

Нас стремятся разорвать и перетащить. Но важно устоять и тем самым стать сильнее. Я не раз говорил: суверенитет и независимость стоят дорого,

– добавил Лукашенко.

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Макей призвал Запад сесть за стол переговоров

Лукашенко пригрозил, что даже если Беларусь останется сама, то ее цель – нанести удар противнику. Это, мол, записано в военных документах. Что касается санкций, то самопровозглашенный президент уверен, что с ними справится.

Между тем, глава МИД Беларуси Владимир Макей призвал западные страны сесть за стол переговоров, информирует Интерфакс. Дипломат считает, что дальнейшая эскалация ни к чему не приведет. На все санкции, пообещал Макей, Минск обеспечит надлежащий ответ.

Оппозиция уже пообещала новые протесты

Отметим, что несмотря на заверения Лукашенко, что протесты на улицах – уже не актуальные, иное мнение у белорусской оппозиции. Светлана Тихановская анонсировала новую фазу движения сопротивления против режима. На такой шаг оппозиционеров подтолкнуло задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Для этого самолет, на котором летел журналист в Вильнюс, вынужденно посадили в Минске якобы из-за угрозы минирования. В ответ на такие действия ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью. ЕС продлил санкции против Минска.