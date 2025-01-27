У Лукашенко нет кнопки: может ли непризнанный президент разместить ракеты "Орешник" в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не может самостоятельно принимать решение о размещении ядерного оружия на территории страны. Поэтому заявления Лукашенко о поставке "Орешника" и места, где его разместят, являются ложными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, который высказал такое мнение в эфире Киев24.

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Может ли в Беларуси появиться "Орешник"

На днях Александр Лукашенко сказал, что на территории Беларуси появится российская установка "Орешник", которую установят ближе к Смоленску. Однако без соответствующего решения России передать ракеты в Беларусь невозможно. По словам журналиста, исключительно Кремль может разместить в соседней стране "Орешник" по собственному желанию.

У Лукашенко нет никакой кнопки, он не может распоряжаться ядерным вооружением, которое есть в России. Он просто пытается показать собственную субъектность. То, что РФ будет демонстрировать размещение ядерного вооружения в Беларуси является очевидным, что они на это пойдут,

– сказал редактор издания.

Как отметил Катков, Россия рассматривает Беларусь как свой федеральный округ. Если Москва будет видеть потребность в размещении "Орешника" в Беларуси, то только в таком случае она передаст Минску установку. А это России, вероятно, нужно для того, чтобы угрожать Европе.

Лукашенко стал президентом Беларуси

26 января в Беларуси прошли выборы президента. Всего было 5 кандидатов, но более 87% избирателей якобы выбрали на этот пост Александра Лукашенко. Украина вместе с ЕС не признает выборы легитимными, но у самопровозглашенного президента снова есть власть в стране.