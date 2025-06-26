Часть улиц Львова осталась без воды: что произошло и когда вернут
Вечером 26 июня у части львовян исчезла вода. Причиной стала утечка на магистральном водопроводе в селе Домажир.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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Что с водой во Львове и когда ее вернут
По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на вечер 26 июня воды нет у жителей части Железнодорожного и Шевченковского районов Львова.
Ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят,
– указала городская власть.
По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:
- Агрусова,
- Бажана,
- Степана Бандеры,
- Биберовича,
- Бортнянского,
- Братьев Михновских,
- Брюховицкая,
- Бузинова,
- Величковского,
- Вересая,
- Всадническая,
- Марка Вовчка,
- Алмазова,
- Микитки,
- Гушалевича,
- Дорогичинская,
- Дубовицкая,
- Ерошенко,
- Железнодорожная,
- Золотая,
- Квитки-Основьяненко,
- Братьев Дужих,
- Кориатовича,
- Левандовская,
- Луговая,
- Лукасевича,
- Лучкая,
- Лушпинского,
- Любачевская,
- Малковицкая,
- Маршалковка,
- Матейка,
- Моха,
- Нарбута,
- Нарциссовая,
- Нестора Летописца,
- Ожинова,
- Озаркевича,
- Осикова,
- Павлокомская,
- Паровая,
- Сембратовичей,
- Пикулицкая,
- Поричкова,
- Прилбицкая,
- Благосклонная,
- Ковалика,
- Резедова,
- Раскидистая,
- Рассадная,
- Ряснянская,
- Светлая,
- Смолича,
- Сорохтея,
- Сотника Афанасия,
- Стельмаха,
- Елены Степановны,
- Стороженко,
- Тростинная,
- Трясила,
- Фещенко-Чоповского,
- Хасевича,
- Холмская,
- Хорватская,
- Чесановская,
- Чикаленко,
- Шараневича,
- Тараса Шевченко,
- Яновского,
- Ярославская,
- Ясная,
- Боковая Сотника Афанасия,
- Речицкая,
- частично Городоцкая.
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Заметим, на днях в ряде населенных пунктов Львовщины отключали и газ. 25 и 26 июня газоснабжение прекратили для более 4 000 абонентов – причиной всего стали плановые работы.