Львов возвращается к отключениям по графику: когда и сколько будет свет

Во Львове возвращаются к плановым графикам отключения света. Электроэнергию будут включать дважды в сутки.

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям.

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Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки – по четыре часа. Всего в течение суток свет во Львове будет 8 часов. В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться.

. Узнать, к какой группе входит ваш дом, можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света".

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что эти графики также действуют на Львовскую область.

Графики отключения света во Львове и области / Фото Львовоблэнерго

Какая ситуация со светом во Львове

Львов и область продолжают приходить в себя после массированной ракетной атаки России 23 ноября. По состоянию на 1 декабря во Львовской области – аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. В настоящее время в Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности.

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъят ряд объектов. В частности, поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы

В результате массированных атак России в Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС. Из-за атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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