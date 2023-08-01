Явка с повинной: о чем Львова-Белова написала в ежегодном отчете

Хоть и с опозданием, однако "Кровавая Мэри" таки представила отчет о своей деятельности в 2022 году. На что обратить внимание в 542-страничном документе и как он поможет привлечению Львовской-Беловой и Путина к ответственности читайте в авторской колонке для 24 Канала.

С надеждой, что не прочтут

Отчет Львовой-Беловой появился 30 июля. Огромный документ на русском языке содержит сложные термины, отсутствующие даже в законодательстве России. Он направлен на паразитирование на действующих нормах международного права: стиль, который подозреваемые в совершении международных преступлений адаптировали во избежание ответственности.

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Внутри документа – многочисленные ссылки на договоры и конвенции, отчеты международных институтов системы ООН, нормы международного гуманитарного права и общепризнанные стандарты. Сведения изложены таким образом, что создают чувство отсутствия агрессии России против Украины.

Данные в течение 2022 года интервью – очищены от компрометирующих показаний. Каждое движение Львовой-Беловой "легитимизировано" рядом других субъектов разных уровней. Любое противоправное деяние зафиксировано в нормативно-правовом акте с обязательным упоминанием о примате всего русского над всем международным или региональным. Но на воре, как всегда, шапка горит.

Намерение оставить украинских детей навсегда

"Экстренная и системная помощь" детям с оккупированных территорий согласно отчету предполагала: незаконную депортацию в Россию, насильственную передачу в профильные учреждения или в российские семьи, навязывание гражданства государства-агрессора и русификацию. Кое-где она была не столь же и экстренной: чтобы получить протезирование и услуги по реабилитации, дети-жертвы российских нападений должны были получить российское гражданство.

По свидетельству Львовой-Беловой, с начала полномасштабного вторжения в Россию вывезли более 700 тысяч украинских детей. Это очередная манипуляция данными, упоминая предыдущие утверждения о 733 тысячах или о той же цифре, однако начиная с 2014 года.

Кроме того, Львова-Белова упоминает о депортации более 1500 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в то же время Украина уже идентифицировала 3855 детей. Уполномоченная настаивает, что вывозила несовершеннолетних законно, но первые группы детей начали прибывать в Россию 18 февраля 2022 года, когда Россия еще не признавала квазиреспублики на Донбассе. Соответственно, она не должна признавать их права на принятие решений по "эвакуации" граждан Украины.

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Львова-Белова пытается продемонстрировать, что с 2014 года наше государство "не интересовалось" судьбой детей из Донбасса. Однако Украина неоднократно посылала ноты протеста и добивалась возвращения незаконно депортированных детей, которых хотели усыновить россияне. Более того, наше государство обратилось с соответствующей жалобой в ЕСПЧ.

Для того чтобы украинские дети не сбежали и чтобы россияне более активно разбирали их в семьи, Львова-Белова предложила ряд законодательных инициатив, которые сегодня уже стали реальностью (интересно, что кое-где отчет "отстает" от реального времени, что, возможно, связано с длительным согласованием текста "сверху"). Среди таких изменений:

обязательная регистрация детей по месту нахождения администрации муниципалитета;

упрощенный порядок навязывания гражданства;

дополнительные льготы и повышение комфорта для семей;

жилищные сертификаты;

тысяча бюджетных мест в средних профессиональных и вузах с гарантированием проживания в общежитии;

поступление без экзаменов в кадетские и суворовские училища, потому что России очень нужно новое "пушечное мясо".

Цинически в отчете уполномоченного упоминается о том, что 2022 год был объявлен "годом культурного наследия народов России". Вместе с тем, Россия уничтожила уже более полутора тысяч культурных объектов в Украине и направила все усилия, чтобы искоренить украинскую идентичность у незаконно депортированных несовершеннолетних.

Детей, по словам президента России, "не формально, а фактически глубоко адаптируют к русской языковой среде". Кроме того, их "погружают в единое ценностно-коммуникативное пространство России". "В процессе воспитания создаются условия для социализации детей на основе чувств, обучающих патриотизму, гражданственности, уважению памяти защитников отечества и подвигам героев отечества, закона и правопорядка, бережного отношения к культурному наследию и традициям России".

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Следовательно, несмотря на попытки создать иллюзию обеспечения права ребенка на сохранение идентичности, есть проявления реверсной дискриминации украинских несовершеннолетних – отношение к ним, как к россиянам, в условиях, когда это недопустимо. Такая политика имеет признаки преступления против человечности – преследование – и свидетельствует в пользу геноцидного умысла.

Власть – советам, землю – крестьянам, семьям – дети

В отчете большинство сведений так или иначе освещаются через призму права ребенка на семью. Оно ставится даже выше права на жизнь. Россия манипулирует деинституционализацией как приоритетом Западного мира к воспитанию детей-сирот, пытаясь продемонстрировать, что она еще принадлежит к этому миру и что ее действия легальны.

В то же время право на семью по оценке Комитета ООН по правам ребенка не является абсолютным. Поэтому, отвечая на риторический вопрос Львовой-Беловой "что ей было делать с детьми", следует отметить: не депортировать и гарантировать возвращение на Родину.

В то же время известно о 1431 обращении от россиян о готовности взять в семью ребенка не только из квазиреспублик Донбасса, но и из Запорожской и Херсонской области (такую информацию Львова-Белова приводит впервые) и о 380 случаях завершенной насильственной передачи.

Кроме того, Львова-Белова указывает, что сведения об украинских детях были внесены в единую государственную базу российских детей-сирот, что фактически ускоряет процесс не только установления над ними опеки, но и усыновления.

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Главная цель таких действий – уничтожить украинцев как нацию и улучшить собственную демографическую ситуацию. В отчете рост населения представлен как важное условие сохранения и развития народа России. В то же время в документе упомянуто об очередном сокращении рождаемости на 6,9%. Превращение украинских детей в россиян, а, следовательно, во врагов собственной нации, – стратегическая задача как Путина и Львовой-Беловой, так и всего аппарата уполномоченной.

О чем еще врали

В отчете представлена сомнительная информация. Каждое право ребенка из Конвенции, о нарушении которого уже есть отчеты независимых международных организаций, Россия толкует по-своему. Информация подается выборочно: украинских детей то "вернули", то украинские дети – не только в российских семьях, но и в заведениях. Детей вывозили на отдых "только в Крым и Краснодарский край", но известно, что дети прошли "реабилитацию" по программе "Силы Кавказа" в Чечне.

"Юнармия" и милитаризация образования упомянута очень коротко, несмотря на то, что это весомая составляющая формирования "настоящего российского гражданина", который должен умереть за "отечество". Дети имеют право на свободное развитие, однако детям в 6 лет дарят книги о памятных датах России и истории Санкт-Петербурга, очевидно, так же альтернативную и написанную Путиным.

Совершив "работу над ошибками", в офисе Львовой-Беловой выбросили из отчета те примеры "воссоединения семей", которые были крайне противоречивыми и свидетельствовали о сопротивлении, а не содействии возвращению, однако снова наврали о кейсе семьи Межевых.

Сам по себе отчет не стал сенсацией. Информация в нем – даже меньше, чем в интервью и выступлениях "действующих лиц". В то же время, как официальный документ, отчет может стать убедительным доказательством для уже открытого производства в МКС по ответственности Львовой-Беловой и Путина за незаконные депортации и, возможно, и другие международные преступления.