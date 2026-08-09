"Говорил, что любит Украину": подросток из Мариуполя, похищенный Львовой-Беловой, станет прокурором

В 2022 году детский омбудсмен России Мария Львова-Белова "усыновила", а на самом деле похитила 15-летнего подростка из Мариуполя Филиппа Головню. Ранее парень заявлял, что любит Украину, но теперь планирует стать российским прокурором.

О "успехах" своего приемного сына Филиппа детский омбудсмен рассказала в сети.

Как Львова-Белова превращает украинского подростка в "истинного русского"?

Львова-Белова опубликовала видео, на котором она обнимает похищенного подростка.

Мой приемный сын Филипп поступил в МГЮА имени Кутафина! Станет прокурором! Горжусь тобой, мой мальчик. Знаю, сколько сил и труда за этим стоит,

– написала женщина.

Напомним, что в августе 2022 года российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что усыновила украинского подростка Филиппа Головню, которого вывезли из оккупированного Мариуполя.

Принудительное перемещение украинских детей в Россию стало одной из причин, по которым Международный уголовный суд выдал ордера на арест Львовой-Беловой и российского президента Владимира Путина.

Журналисты "Схем" установили, что биологическая мать Филиппа умерла в июне 2017 года, когда мальчику было 11 лет. После этого его воспитанием занимались бывший муж матери и его жена.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что в начале полномасштабного вторжения опекуны якобы выгнали 15-летнего Филиппа из дома, оставив ему только вещи и документы. В то же время журналисты "Схем" опровергли эту версию.

Сама Львова-Белова рассказывала, что сначала подросток не хотел оставаться в России, говорил о своей любви к Украине и сидел на проукраинских сайтах.

По ее словам, впоследствии ей якобы удалось изменить его взгляды. В последующих интервью российская омбудсменка утверждала, что Филипп учится в юридическом колледже и планирует связать свое будущее с российскими силовыми структурами – в частности, со Следственным комитетом или прокуратурой.

Она также заявляла, что парень теперь считает Россию своей страной и заменил украинского деятеля Степана Бандеру на российского идеолога Александра Дугина на своей аватарке.