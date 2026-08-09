Про "успіхи" свого прийомного сина "Філіппа" дитяча омбудсменка розповіла у мережі.

Як Львова-Бєлова перетворює українського підлітка на "щирого росіянина"?

Львова-Бєлова опублікувала відео, на якому вона обнімає викраденого підлітка.

Мій прийомний син Пилип вступив до МДЮА імені Кутафіна! Буде прокурором! Пишаюся тобою, мій хлопчику. Знаю, скільки сил і праці за цим,

– написала жінка.

Нагадаємо, що серпні 2022 року російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що всиновила українського підлітка Пилипа Головню, якого вивезли з окупованого Маріуполя.

Примусове переміщення українських дітей до Росії стало однією з причин, через які Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Львової-Бєлової та російського президента Владіміра Путіна.

Журналісти "Схем" встановили, що біологічна мати Пилипа померла у червні 2017 року, коли хлопцеві було 11 років. Після цього його вихованням займалися колишній чоловік матері та його дружина.

Російські пропагандистські ресурси стверджували, що на початку повномасштабного вторгнення опікуни нібито вигнали 15-річного Пилипа з дому, залишивши йому лише речі та документи. Водночас журналісти "Схем" цю версію заперечили.

Сама Львова-Бєлова розповідала, що спочатку підліток не хотів залишатися в Росії, говорив про свою любов до України та і сидів на проукраїнських сайтах.

За її словами, згодом їй нібито вдалося змінити його погляди. У подальших інтерв'ю російська омбудсменка стверджувала, що Пилип навчається в юридичному коледжі та планує пов'язати майбутнє з російськими силовими структурами – зокрема, Слідчим комітетом або прокуратурою.

Вона також заявляла, що хлопець тепер вважає Росію своєю країною та замінив українського діяча Степана Бандеру на російського ідеолога Олександра Дугіна на своїй аватарці.