Во Львове и области оккупанты разрушили практически все электроподстанции, – мэр

Из-за обстрелов оккупантов во Львове и области почти все электроподстанции разрушены. Также повреждены многие другие объекты, не подлежащие восстановлению.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, сейчас электроснабжение является большой проблемой для региона.

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Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции

Как рассказал Садовой, уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области.

Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают,

– отметил городской голова.

Кроме того, во Львове и регионе разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. К сожалению, большую часть уже не отремонтируют – ее будут отстраивать заново.

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