Инцидент произошел вечером 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
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Во Львове ребенок выпал из окна
Как рассказала пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, ребенок упал на припаркованное авто, сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, поскольку получила серьезные травмы.
Мы госпитализировали девочку в больницу Святого Николая на Орлика. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое,
– отметила она.
Согласно обнародованной информации, инцидент произошел примерно в 18:15. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция Львова. По состоянию на сейчас более подробной информации о ситуации или состояние девочки обнародовано не было, очевидно детали будут позже.
Другие подобные инциденты
- Напомним, недавно в Ивано-Франковске из окна многоэтажки из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка. К сожалению, ребенок не выжил в результате падения. На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты.
- Также поздним вечером 9 сентября в Николаеве из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. Ребенок выпал с 7 этажа на крышу библиотеки на первом этаже. Он получил серьезные травмы, но врачи борются за жизнь мальчика.
- В том же месяце 6-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома по улице Космонавтов в Одессе. Предварительно мальчик уперся руками в москитную сетку и выпал из окна. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- В феврале этого года в Саксаганском районе Кривого Рога в одном из дворов было обнаружено тело ребенка. Да, 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома. На место трагедии прибыла скорая и пытались реанимировать девочку, однако это не дало результата, и школьница скончалась.
- Кроме того, несколько месяцев назад в Ровенской области мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна 4 этажа. К сожалению, ребенок умер, 3-летний мальчик находился в комнате сам, пока 31-летняя мама на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальтное покрытие.