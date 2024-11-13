Інцидент стався ввечері 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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У Львові дитина випала з вікна

Як розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, дитина впала на припарковане авто, наразі дівчинка перебуває у важкому стані, оскільки отримала серйозні травми.

Ми госпіталізували дівчинку в лікарню Святого Миколая на Орлика. В дитини закрита черепно-мозкова травма. Лікарі розцінюють її стан як важкий,

– зазначила вона.

Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався приблизно о 18:15. Наразі всі обставини події встановлює поліція Львова. Станом на зараз детальнішої інформації про ситуацію або ж стан дівчинки оприлюднено не було, вочевидь деталі будуть згодом.

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