Ждать не буду, – во Львове водитель автобуса нахально захлопнул дверь перед воином ВСУ без ноги

О вопиющем неуважении к украинскому защитнику сообщил житель Львова в соцсетях. Он поделился подробностями и фотографиями.

Инцидент произошел 21 октября около 15:00 на остановке "Площадь Таможенная". Об этом в своих соцсетях написал очевидец Роман Глушко (Roman Hlushko).

К теме "За что ты отдал свою жизнь, сын": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего Героя

Подробности скандального инцидента во Львове

По словам очевидца, водитель автобуса отказался везти потерявшего концовку украинского ветерана. Он просто захлопнул дверь перед воином ВСУ. По его словам, пассажиры кричали водителю, что у двери стоит военный без ноги.

У меня остановка три минуты, я ждать не буду,

– процитировал свидетель ответ водителя.

Роман призвал беречь и защищать украинских защитников, ведь они берегут и защищают нас. Он также попросил принять меры насчет этого водителя. На кадрах можно увидеть, что этот мужчина показал знак мира, когда свидетель попытался сфотографировать его через стекло.

Фото с места событий во Львове / Фото Романа Глушко



Позже очевидец дал понять в соцсетях, что он не обращался сразу на "горячую линию" из-за сомнений в ее эффективности без медийной огласки. Также Роман заявил, что тогда он единственный вступил в диалог с водителем, а со стороны других людей почти не было никакой поддержки.

Как отреагировали местные власти

Впоследствии скандал прокомментировал в соцсетях директор Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило. По его словам, водитель уже был вызван для отбора объяснений и выяснения обстоятельств.

Забарило сообщил, что будет иметь больше информации в понедельник, 23 октября. Он заверил, что если все произошло так, как описал львовянин, то этот водитель однозначно будет наказан.

Другие случаи неуважения к воинам ВСУ