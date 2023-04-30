Можно "вытереть ноги" об оккупантов и задонатить: во Львове заметили оригинальное такси

Во Львове заметили необычное такси. Водитель украсил свой автомобиль вещами, связанными с войной.

К тому же в машине постоянно звучат украинские песни. Соответствующее видео было распространено в сети, информирует 24 Канал.

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Оригинальное такси ездит по Львову

На обнародованном видео можно увидеть, что за рулем автомобиля водитель-иностранец. Салон машины украшен украинскими флагами и шевронами наших Вооруженных Сил.

К тому же клиентам такси предлагают задонатить на нужды украинских защитников.

Если вы удовлетворены мной и моей машиной, пожалуйста, пожертвуйте для наших защитников на бус,

– говорится в объявлении, которое разместили в автомобиле.

Кроме этого, в салоне машины есть таблички с надписью, что водитель не владеет языком российского оккупанта. К тому же пассажиры могут потоптаться по символике террористов, поскольку на полу лежит футболка "второй армии мира".

Интересное такси во Львове: смотрите видео

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