Можно "вытереть ноги" об оккупантов и задонатить: во Львове заметили оригинальное такси

30 апреля 2023, 23:26
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Во Львове заметили необычное такси. Водитель украсил свой автомобиль вещами, связанными с войной.

К тому же в машине постоянно звучат украинские песни. Соответствующее видео было распространено в сети, информирует 24 Канал.

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Оригинальное такси ездит по Львову

На обнародованном видео можно увидеть, что за рулем автомобиля водитель-иностранец. Салон машины украшен украинскими флагами и шевронами наших Вооруженных Сил.

К тому же клиентам такси предлагают задонатить на нужды украинских защитников.

Если вы удовлетворены мной и моей машиной, пожалуйста, пожертвуйте для наших защитников на бус,
– говорится в объявлении, которое разместили в автомобиле.

Кроме этого, в салоне машины есть таблички с надписью, что водитель не владеет языком российского оккупанта. К тому же пассажиры могут потоптаться по символике террористов, поскольку на полу лежит футболка "второй армии мира".

Интересное такси во Львове: смотрите видео

Скандалы с таксистами в Украине

  • Ранее водитель одной из служб такси высадилпассажиров из-за их отношения к украинскому языку. Произошел инцидент в Киеве по дороге из аэропорта "Борисполь".
  • Таксист из Одессы также влип в скандал – он обвинил в войне США. Также водитель начал жаловаться на "ущемление" украинца в своей стране, и рассказывал, что всю жизнь говорил по-русски, и что вырос он в Одессе.
  • По словам мужчины, "Америка всю жизнь войны начинает". А на замечание о нападении России на Сирию он ответил, что это она так "освободила" страну.
  • Кроме этого, в Одессе еще один скандальный таксист, восхвалявший Россию и Путина, извинился за свои слова. С ним провела беседу Служба безопасности Украины.

Автор: Софія Ковнір