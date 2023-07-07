"Попробовала убежать – пол рухнул": как львовянка спасалась во время атаки по дому

Жители львовского дома, в который попала российская ракета, приходят в себя от случившегося. Многие потеряли свои дома, однако, радуются, что остались живы.

Женщина час провела под завалами

На месте трагедии весь день было много людей. Они разыскивали своих родных, которые жили в разрушенном доме.

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Одна женщина рассказала историю о своей 60-летней сестре, которая работает медсестрой и сама жила на 4-м этаже. Женщина выжила, но сейчас находится в отделении травматологии, поскольку имеет серьезные ранения.

Звонила сестре, когда выбило первое окно, а потом исчезла связь. Квартиры нет, ничего нет. Сестра жила одна на четвертом этаже, из которого ее и вытащили. Ее спасла одна стена,

– сказала женщина.

Она рассказала, что в квартире сначала выбило окно. После того ее сестра надела халат и попыталась убежать, однако в этот момент обвалился пол. Дальше – загорелась стена. Львовянку спасло то, что из трубы лилась холодная вода. Однако у нее все равно обгорели волосы и обожглось лицо.

Под завалами женщина пробыла около часа. Она кричала, чтобы спасатели ее услышали.

"Мы не знаем, что с ее позвоночником. Есть перелом большой бедренной кости", – отметила сестра потерпевшей. Заметим, она приехала во Львов из Каменки-Бужской сразу, как узнала о трагедии.

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