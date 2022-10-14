Российские ракеты повредили католический костел во Львовской области

10 октября в результате ракетных ударов во Львовской области был поврежден костел Воздвижения Честного Креста. Он расположен в селе Берездовцы возле Нового Роздола.

Российские ракеты упали за забором церкви, а взрывная волна выбила окна и повредила штукатурку на стенах. Об этом сообщили во львовской архиепархии римско-католической церкви в Украине.

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Что известно о поврежденном католическом костеле

Как рассказал отец Дамьян Панковяк, из-за ракетной атаки теперь придется приложить немало усилий, чтобы все восстановить. К счастью, в момент ракетного удара в костеле никого не было.

Архиепископ-митрополит РКЦ Мечислав Мокшицкий посетил храм после ракетных ударов оккупанте.

Благодарим Бога, что никто не потерял жизнь. А то, что повреждено, постараемся отстроить. Благодарим Бога за то, что уцелел алтарь,

– сказал он.

Кроме костела в результате взрыва пострадали и дома в селе. С некоторых порывало крыши, у многих выбило окна и порубило осколками стены. Местные жители сразу приступили к работе и начали ликвидировать последствия разрушений.

Кстати, костел Воздвижения Честного Креста является памятником национального значения. Церковь возведена в стиле барокко по проекту известного львовского архитектора Бернарда Меретина, который также является автором собора Юра во Львове.

Католический костел повредили российские ракеты / фото Львовская архиепархия римско-католической церкви

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