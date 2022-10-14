Российские ракеты повредили католический костел во Львовской области
10 октября в результате ракетных ударов во Львовской области был поврежден костел Воздвижения Честного Креста. Он расположен в селе Берездовцы возле Нового Роздола.
Российские ракеты упали за забором церкви, а взрывная волна выбила окна и повредила штукатурку на стенах. Об этом сообщили во львовской архиепархии римско-католической церкви в Украине.
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Что известно о поврежденном католическом костеле
Как рассказал отец Дамьян Панковяк, из-за ракетной атаки теперь придется приложить немало усилий, чтобы все восстановить. К счастью, в момент ракетного удара в костеле никого не было.
Архиепископ-митрополит РКЦ Мечислав Мокшицкий посетил храм после ракетных ударов оккупанте.
Благодарим Бога, что никто не потерял жизнь. А то, что повреждено, постараемся отстроить. Благодарим Бога за то, что уцелел алтарь,
– сказал он.
Кроме костела в результате взрыва пострадали и дома в селе. С некоторых порывало крыши, у многих выбило окна и порубило осколками стены. Местные жители сразу приступили к работе и начали ликвидировать последствия разрушений.
Кстати, костел Воздвижения Честного Креста является памятником национального значения. Церковь возведена в стиле барокко по проекту известного львовского архитектора Бернарда Меретина, который также является автором собора Юра во Львове.
Католический костел повредили российские ракеты / фото Львовская архиепархия римско-католической церкви
Атака россиян на Львовскую область: что известно
- Российские оккупанты 13 октября выпустили 6 ракет по территории Львовской области. К сожалению, есть 2 попадания – в военный объект.
11 октября произошла очередная атака россиян по Львову. Она была ориентирована на объекты критической инфраструктуры города.
В результате обстрела во Львове возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказывал, что во Львовской области прогремело 3 взрыва на двух объектах энергетики. Информации о пострадавших не было.
Кроме того, оккупанты атаковали Львов 10 октября. В результате в городе почти на весь день исчез свет. Также были проблемы со связью.
Кстати, 10 октября враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет, часть из которых сбила ПВО.
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