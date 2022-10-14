Російські ракети впали за парканом церкви, а вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила штукатурку на стінах. Про це повідомили у львівській архідієцезії римсько-католицької церкви в Україні.

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Що відомо про пошкоджений католицький костел

Як розповів отець Дам'ян Панков'як, через ракетну атаку тепер доведеться докласти чимало зусиль, щоб все відновити. На щастя, на момент ракетного удару у костелі нікого не було.

Архієпископ-митрополит РКЦ Мечислав Мокшицький відвідав храм після ракетних ударів окупанті.

Дякуємо Богові, що ніхто не втратив життя. А те, що пошкоджене, будемо намагатися відбудувати. Дякуємо Богові за те, що вцілів вівтар,

– сказав він.

Окрім костелу від вибуху постраждали і будинки в селі. З деяких позривало дахи, у багатьох повибивало вікна та посікло осколками стіни. Місцеві мешканці одразу взялися до роботи і почали ліквідовувати наслідки руйнувань.

До речі, костел Воздвиження Чесного Хреста є пам'яткою національного значення. Церква зведена у бароковому стилі за проєктом відомого львівського архітектора Бернарда Меретина, який також є автором собору Юра у Львові.

Католицький костел пошкодили російські ракети / фото Львівська архідієцезія римсько-католицької церкви

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