ГБР задержало полицейских во Львовской области, которые требовали взятки от благотворителей
Источник:ГБР
В городе Жовква Львовской области задержаны двое правоохранителей. Их подозревают в вымогательстве взятки у жителей Днепропетровщины, работающих в благотворительном фонде.
По предварительной информации, участники благотворительного фонда в ноябре 2022 якобы пытались пересечь границу с поддельными документами. За это им угрожала уголовная ответственность.
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Полицейских задержали "на горячем"
К слову, фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое им оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.
Несмотря на то, что все члены от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военной помощи, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства".
Один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не отмечать репутацию благотворителей.
В Жовкве на взятке задержали полицейских / Фото ГБР, Львовская областная прокуратура
Сотрудники ГБР и Львовской областной прокуратуры задержали правоохранителей во время получения всей суммы взятки. Злоумышленникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
Командир из Одесской области был задержан на взятке: что известно
- В Одесской области заместителя командира одной из воинских частей поймали на коррупции. Он требовал 120 тысяч гривен с подчиненного военнослужащего.
- Как стало известно, подполковник действовал вместе с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.
- В результате злоумышленников задержали во время получения части взятки в сумме 100 тысяч гривен.
- Теперь военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
- В настоящее время злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен каждому.