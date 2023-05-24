"Нельзя больше откладывать": Львовская ОВА требует убрать русский язык из паспортов

Во Львове призвали отменить русский язык в паспортах-книжках украинцев. Там подчеркнули, что этот вопрос больше откладывать нельзя.

Так, Львовская ОВА обратилась в Верховную Раду, Офис Президента и Министерство внутренних дел Украины. Власти надеются на поддержку как от других областей, так и на государственном уровне.

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Львовская ОВА требует убрать русский язык из паспорта-книжечки

23 мая Львовская ОВА отправила письмо-обращение в Верховную Раду Украины, Офис Президента и Министерство внутренних дел, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные на языке агрессора на обороте при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта.

В ОВА подчеркнули, что русского языка не должно быть в паспортах украинцев.

Уже 9 лет Россия посягает на территориальную цельность и суверенитет нашего государства. 15 месяцев идет полномасштабная война. Гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Погибают дети. Под обстрелами наши города и села. А в паспортах украинцев до сих пор есть дублирование информации на языке агрессора. Этот вопрос больше откладывать нельзя,

– отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Украинские издательства продолжают публиковать больше книг на русском языке

Напомним, что украинские издатели не соблюдают требования законодательства о государственном языке. Так, в 2022 году несмотря на войну они издали на украинском меньше книг, чем это было предусмотрено законом (50% заглавий).

Кроме этого, раньше один из опросов показал, что 10% украинцев считает, что стоит продолжать изучать российских авторов в школе, но если они не имели антиукраинских взглядов, еще 11% – за то, чтобы оставить тех авторов, которые связаны с Украиной.