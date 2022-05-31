Львовские десантники взорвали боевую машину воздушно-десантных войск России: горячее видео

31 мая 2022 , 13:16
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Министерства обороны Украины

Львовские десантники показали, как взрывают боевую машину воздушно-десантных войск России. На видео заметно, как взорвалась одна БМД оккупанта, другие быстро начали бежать.

Минобороны обнародовало видео, как работают военные из инженерно-саперного подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев на Донбасс и

Наши защитники заранее подготовили взрывные сюрпризы российским захватчикам в виде заминированных участков местности. Так, одна из боевых машин десанта наехала на мину и взорвалась.

Еще две БМД, которые находились рядом на этом участке, сразу начали бежать из этой местности.

Львовские десантники взорвали боевую машину десанта России: горячее видео


Другие мощные видео ВСУ с потерями оккупанта: последние новости

  • Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады бьют оккупантов в большом количестве и постоянно обновляют счетчик вражеских потерь. Видео от наших героев доступно по ссылке .
  • Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
  • Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение кафиров . Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.
  • Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают кафиров с помощью французских САУ Caesar . В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.
  • Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отправили русскую технику вслед за кораблем . В этом им помог противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

К слову, 30 мая украинские группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили до 10 авианалетов на вражеские позиции. Они нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники и живой силе россиян.

В частности, подразделения зенитных ракетных войск уничтожили:

  • в Донецкой области – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК,
  • в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой около тонны.

Потери врага по состоянию на 31 мая

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на утро 31 мая украинские защитники уничтожили около 30 500 российских захватчиков .

Также Россия потеряла:

  • танков – 1 358 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 302 единиц,
  • артиллерийских систем – 649 единиц,
  • РСЗО – 207 единиц,
  • средств ПВО – 93 единиц,
  • самолетов – 208 единиц,
  • вертолетов – 174 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515,
  • крылатых ракет – 120,
  • кораблей и катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 единиц,
  • специальной техники – 48.

Видео по теме – 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ ювелирно уничтожает оккупантов

Автор: Марія Бондар