Львовские десантники взорвали боевую машину воздушно-десантных войск России: горячее видео

Львовские десантники показали, как взрывают боевую машину воздушно-десантных войск России. На видео заметно, как взорвалась одна БМД оккупанта, другие быстро начали бежать.

Минобороны обнародовало видео, как работают военные из инженерно-саперного подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев на Донбасс и

Наши защитники заранее подготовили взрывные сюрпризы российским захватчикам в виде заминированных участков местности. Так, одна из боевых машин десанта наехала на мину и взорвалась.

Еще две БМД, которые находились рядом на этом участке, сразу начали бежать из этой местности.

Львовские десантники взорвали боевую машину десанта России: горячее видео



Другие мощные видео ВСУ с потерями оккупанта: последние новости

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады бьют оккупантов в большом количестве и постоянно обновляют счетчик вражеских потерь. Видео от наших героев доступно по ссылке .

Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.

Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение кафиров . Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.

Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают кафиров с помощью французских САУ Caesar . В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.

Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отправили русскую технику вслед за кораблем . В этом им помог противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

К слову, 30 мая украинские группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили до 10 авианалетов на вражеские позиции. Они нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники и живой силе россиян.

В частности, подразделения зенитных ракетных войск уничтожили:

в Донецкой области – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК,

в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой около тонны.

Потери врага по состоянию на 31 мая

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на утро 31 мая украинские защитники уничтожили около 30 500 российских захватчиков .

Также Россия потеряла:

танков – 1 358 единиц,

боевых бронированных машин – 3 302 единиц,

артиллерийских систем – 649 единиц,

РСЗО – 207 единиц,

средств ПВО – 93 единиц,

самолетов – 208 единиц,

вертолетов – 174 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515,

крылатых ракет – 120,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 единиц,

специальной техники – 48.

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