Во Львовской области автомобиль врезался в поезд: среди погибших – маленькая девочка

Во Львовской области 21 декабря автомобиль врезался в поезд. К сожалению, водитель и его восьмилетняя дочь погибли от полученных травм.

Жуткое ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области. Об этом сообщили в Нацполиции.

Читайте также В Николаевской области автомобиль сорвался с моста в реку: среди жертв – маленькие дети

Что известно о столкновении автомобиля с поездом

По предварительным данным, на переезде в селе Арламовская Воля около 14.30 столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Поезд курсировал по маршруту "Запорожье - Перемышль".

За рулем Volkswagen Caddy находился 37-летний житель Львовщины. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, находившаяся в автомобиле, погибли от полученных травм,

– отметили в полиции.

Все, что осталось от автомобиля после ДТП / Фото Полиции Львовской области

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам. Просят быть максимально внимательными и осторожными при приближении к железнодорожным путям. Полицейские призывают переезжать и переходить железную дорогу только в разрешенных местах, убедившись в отсутствии поезда.

Читайте также "Нам есть много о чем поговорить": Байден пригласил Зеленского из-за "новой фазы войны"

Коротко о ДТП в Украине: последние новости