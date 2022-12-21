Во Львовской области автомобиль врезался в поезд: среди погибших – маленькая девочка

21 декабря 2022, 18:22
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Полиция Львовской области

Во Львовской области 21 декабря автомобиль врезался в поезд. К сожалению, водитель и его восьмилетняя дочь погибли от полученных травм.

Жуткое ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области. Об этом сообщили в Нацполиции.

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Что известно о столкновении автомобиля с поездом

По предварительным данным, на переезде в селе Арламовская Воля около 14.30 столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Поезд курсировал по маршруту "Запорожье - Перемышль".

За рулем Volkswagen Caddy находился 37-летний житель Львовщины. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, находившаяся в автомобиле, погибли от полученных травм,
– отметили в полиции.

Все, что осталось от автомобиля после ДТП / Фото Полиции Львовской области

Обратите внимание! Правоохранители еще раз обращаются к гражданам. Просят быть максимально внимательными и осторожными при приближении к железнодорожным путям. Полицейские призывают переезжать и переходить железную дорогу только в разрешенных местах, убедившись в отсутствии поезда.

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Автор: Юлія Лобурак