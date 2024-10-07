Скандал в учебно-реабилитационном заведении во Львовской области: Лубинец отреагировал на видео

В сети начали распространяться видео с кадрами жестоко обращения в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. На эти инциденты уже отреагировал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что ситуация с заведением находится под его полным контролем. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в своем телеграм-канале.

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Как отреагировал Лубинец на видео с избиением детей во Львовской области

Дмитрий Лубинец отметил, что сейчас правоохранительные органы проводят расследование в отношении жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области.

Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей,

– сказал омбудсмен.

Он также обратил внимание, что для того, чтобы уберечь детей, их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому Лубинец ожидает быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей.

В то же время в Офисе генпрокурора отметили, что уже продолжается досудебное расследование по фактам издевательства над воспитанниками учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области.

"На сегодня в уголовном производстве допрошено 46 человек, проведены обыски, реализовано временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Детей, которые могли стать пострадавшими от насильственных действий, перевели в другое заведение", – отметили прокуроры.

Кроме этого, директора учебно-реабилитационного центра отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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