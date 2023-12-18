Охотники на "Шахедов" и суперсовременные ракетные системы: во Львовской области говорят, что усилили ПВО
Россияне ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. На Львовщине заверили, что усилили ПВО, чтобы противостоять "Шахедам".
Об этом заявил во время брифинга в рамках Конгресса местных и региональных властей глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 Канал. Он рассказал, сколько мобильных огневых групп уже есть и сколько планируют создать.
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Во Львовской области усиливают борьбу с "Шахедами"
По словам Максима Козицкого, во Львовской области уже создано 45 мобильных групп. Они работают над сбиванием "Шахедов". Также в планах создания еще 55 таких групп.
В настоящее время создано 45 мобильных групп для борьбы с "Шахедами" на базе ВзК "Запад" и продолжается создание 55 мобильных групп в рамках новообразованного батальона Сухопутных войск воздушной обороны,
– сказал Козицкий.
Глава ОВА подчеркнул, что до конца года на Львовщине создадут 100 мобильных групп, которые будут противостоять российским дронам-камикадзе "Шахед". Также он отметил, что за последний месяц в области значительно усилили противовоздушную оборону.
Мы не объявляли, но если взять последний месяц, то мы явно улучшили противовоздушную оборону в части ракет. Это суперсовременные системы западного образца,
– подчеркнул глава ОВА.
17 декабря сбили 20 "Шахедов"
- Утром 17 декабря Воздушные силы отчитались об успешной работе ночью. Отмечают, что враг атаковал крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 20 дронами-камикадзе "Шахед".
К отбиванию воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,
– отмечают в Воздушных силах.
- В роде войск добавляют, что в результате боевой работы удалось сбить 20 "Шахедов", а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Что касается "Искандер-К", то он своей цели не достиг.
- Что касается воздушных целей, то они были уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.