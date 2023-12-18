Охотники на "Шахедов" и суперсовременные ракетные системы: во Львовской области говорят, что усилили ПВО

Россияне ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. На Львовщине заверили, что усилили ПВО, чтобы противостоять "Шахедам".

Об этом заявил во время брифинга в рамках Конгресса местных и региональных властей глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 Канал. Он рассказал, сколько мобильных огневых групп уже есть и сколько планируют создать.

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Во Львовской области усиливают борьбу с "Шахедами"

По словам Максима Козицкого, во Львовской области уже создано 45 мобильных групп. Они работают над сбиванием "Шахедов". Также в планах создания еще 55 таких групп.

В настоящее время создано 45 мобильных групп для борьбы с "Шахедами" на базе ВзК "Запад" и продолжается создание 55 мобильных групп в рамках новообразованного батальона Сухопутных войск воздушной обороны,

– сказал Козицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что до конца года на Львовщине создадут 100 мобильных групп, которые будут противостоять российским дронам-камикадзе "Шахед". Также он отметил, что за последний месяц в области значительно усилили противовоздушную оборону.

Мы не объявляли, но если взять последний месяц, то мы явно улучшили противовоздушную оборону в части ракет. Это суперсовременные системы западного образца,

– подчеркнул глава ОВА.

17 декабря сбили 20 "Шахедов"

Утром 17 декабря Воздушные силы отчитались об успешной работе ночью. Отмечают, что враг атаковал крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 20 дронами-камикадзе "Шахед".

Российские военные ежедневно запускают десятки "Шахедов" по всей Украине. Воздушная тревога, связанная с атакой дронами-камикадзе, длится несколько часов. И мы призываем находиться в укрытиях до отбоя. А все потому, что обломки, которые падают после сбивания, тоже могут причинить немало бед.

К отбиванию воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,

– отмечают в Воздушных силах.