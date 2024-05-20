"Шахеды" долетели до Львовской области, работает ПВО: где есть угроза удара

Ночная атака "Шахедами" со стороны России и временно оккупированных украинских территорий началась после 23 часов 19 мая. Враг запустил дроны-камикадзе с южного направления.

Через несколько часов кружения в нашем воздушном пространстве группа “Шахедов” добралась до Львовской области. При этом с юга двигались еще группы дронов, а также и через Сумскую область с севера.

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Атака "Шахедов" на Львовщину 20 мая: что происходило

Воздушная тревога на Львовщине началась в 02:57. Максим Козицкий, глава Львовской ОВА, информировал в соцсетях о движении российских дронов-камикадзе.

В 3 утра стало известно, что вражеские боевые беспилотники движутся в направлении Львовской области. А в 03:20 Козицкий написал:

Вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Львовской области. Движутся в направлении Ходорова, Нового Роздола.

Впоследствии он уточнил, что есть цели на Николаев Львовской области, на Новый Раздел, а также фиксируют цели на Бибрку.

В 03:44 Козицкий написал, что в области по вражеским целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы. Итак, Противовоздушная оборона отстаивает наше небо всеми необходимыми средствами.

подробно в хронологическом порядке обо всем, что происходило в Украине во время атаки "Шахедов" ночью 20 мая читайте в материале 24 Канала по этой ссылке.

Заметим, российские военные минувшей ночью, на 19 мая, запускали много "Шахедов" также. Из отчета Воздушных сил известно, что 37 БпЛА ликвидировали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.