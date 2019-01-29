Мадуро может потерять поддержку венесуэльской армии, – Яковина

Бывший глава Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что остается единственным законным правителем. На его стороне местная наркомафия, Россия, Китай, Турция и Боливия. Но самое главное – Мадуро поддерживают генералы венесуэльской армии и спецслужб. Они, кстати, тоже являются большими игроками на рынках кокаина, героина и марихуаны. Однако, и это для диктатора Мадуро вскоре может пройти.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, новый президент Хуан Гуайдо пользуется поддержкой США, Канады и большинства латиноамериканских стран. Кроме того, государства ЕС заявили, что встанут на его сторону, если Мадуро не объявит новые выборы. Он от этой идеи отказался, поэтому ЕС тоже на стороне Гуайдо.

Кроме того, нового президента поддерживает большинство населения, а также средние и нижние чины армии и спецслужб. Очень характерный пример: примерно неделю назад (в середине января 2019 года – 24 канал) Гуайдо был арестован сотрудниками местной гэбни. Но они его тут же отпустили, поскольку нижние чины – те, кто проводил арест – тоже хотят избавиться от Мадуро,

– отметил Яковина.



Николас Мадуро

Журналист подчеркнул, что такая ситуация приводит к пассивности старого президента. "Он давно бы отправил войска, чтобы те разогнали манифестантов и арестовали конкурента. Так, генералы с удовольствием выполнят такой приказ, но вот майоры и ниже просто не станут его выполнять. Зачем стрелять в своих сограждан, если на самом деле хочется стрелять в своих начальников? И есть риск, что начнут стрелять именно в генералов. Поэтому страшновато", – пояснил Яковина.

По мнению журналиста, и сами генералы не очень-то стремятся воевать.

Дело в том, что американцы пообещали вмешаться, если начнется кровопролитие. Воевать с безоружными демонстрантами – легко и приятно. А вот с американской армией – совсем другое дело. Там и убить могут. Никто ради Мадуро не хочет рисковать своей жизнью,

– добавил журналист.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 28 января 2019

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