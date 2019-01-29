Мадуро может потерять поддержку венесуэльской армии, – Яковина
Бывший глава Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что остается единственным законным правителем. На его стороне местная наркомафия, Россия, Китай, Турция и Боливия. Но самое главное – Мадуро поддерживают генералы венесуэльской армии и спецслужб. Они, кстати, тоже являются большими игроками на рынках кокаина, героина и марихуаны. Однако, и это для диктатора Мадуро вскоре может пройти.
Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.
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По его словам, новый президент Хуан Гуайдо пользуется поддержкой США, Канады и большинства латиноамериканских стран. Кроме того, государства ЕС заявили, что встанут на его сторону, если Мадуро не объявит новые выборы. Он от этой идеи отказался, поэтому ЕС тоже на стороне Гуайдо.
Кроме того, нового президента поддерживает большинство населения, а также средние и нижние чины армии и спецслужб. Очень характерный пример: примерно неделю назад (в середине января 2019 года – 24 канал) Гуайдо был арестован сотрудниками местной гэбни. Но они его тут же отпустили, поскольку нижние чины – те, кто проводил арест – тоже хотят избавиться от Мадуро,
– отметил Яковина.
Николас Мадуро
Журналист подчеркнул, что такая ситуация приводит к пассивности старого президента. "Он давно бы отправил войска, чтобы те разогнали манифестантов и арестовали конкурента. Так, генералы с удовольствием выполнят такой приказ, но вот майоры и ниже просто не станут его выполнять. Зачем стрелять в своих сограждан, если на самом деле хочется стрелять в своих начальников? И есть риск, что начнут стрелять именно в генералов. Поэтому страшновато", – пояснил Яковина.
По мнению журналиста, и сами генералы не очень-то стремятся воевать.
Дело в том, что американцы пообещали вмешаться, если начнется кровопролитие. Воевать с безоружными демонстрантами – легко и приятно. А вот с американской армией – совсем другое дело. Там и убить могут. Никто ради Мадуро не хочет рисковать своей жизнью,
– добавил журналист.
Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 28 января 2019
Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи митингующих 23 января вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который на выборах в 2018 году вновь объявил о своей победе. До этого он уже 5 лет правил страной.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, что признал и президент США Дональд Трамп. Про поддержку оппозиционеру заявили такие страны: Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Испания, Франция, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих. В России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро. Они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле, иначе они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Действующее правительство Венесуэлы резко отреагировало на такое требование и отметило, что ему никто не будет указывать, когда проводить выборы.