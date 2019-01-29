Мадуро може втратити підтримку венесуельської армії, – Яковина

Колишній глава Венесуели Ніколас Мадуро заявляє, що залишається єдиним законним правителем. На його боці місцева наркомафія, Росія, Китай, Туреччина і Болівія. Але найголовніше – Мадуро підтримують генерали венесуельської армії і спецслужб. Вони, до речі, теж є великими гравцями на ринках кокаїну, героїну і марихуани. Однак, і це для диктатора Мадуро незабаром може минути.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, новий президент Хуан Гуайдо користується підтримкою США, Канади і більшості латиноамериканських країн. Крім того, держави ЄС заявили, що встануть на його сторону, якщо Мадуро не оголосить нові вибори. Він від цієї ідеї відмовився, тому ЄС теж на боці Гуайдо.

Крім того, нового президента підтримує більшість населення, а також середні і нижні чини армії і спецслужб. Дуже характерний приклад: приблизно тиждень тому (всередині січня 2019 року – 24 канал) Гуайдо був заарештований співробітниками місцевої гебні. Але вони його тут же відпустили, оскільки нижні чини – ті, хто проводив арешт – теж хочуть позбутися від Мадуро,

– зазначив Яковина.



Ніколас Мадуро

Журналіст наголосив, що така ситуація призводить до пасивності старого президента. "Він давно б відправив війська, щоб ті розігнали маніфестантів і заарештували конкурента. Так, генерали з задоволенням виконають такий наказ, але ось майори і нижче просто не стануть його виконувати. Навіщо стріляти в своїх співгромадян, якщо насправді хочеться стріляти в своїх начальників? І є ризик, що почнуть стріляти саме в генералів. Тому страшнувато", – пояснив Яковина.

На думку журналіста, й самі генерали не дуже-то прагнуть воювати.

Справа в тому, що американці пообіцяли втрутитися, якщо почнеться кровопролиття. Воювати з беззбройними демонстрантами – легко і приємно. А ось з американською армією – зовсім інша справа. Там і вбити можуть. Ніхто заради Мадуро не хоче ризикувати своїм життям,

– додав журналіст.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 28 січня 2019



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