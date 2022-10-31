Инспекторы МАГАТЭ начали проверки на двух ядерных объектах в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали миссию по проверке двух ядерных объектов в Украине.

Инспекторы прибыли, чтобы опровергнуть российские фейки о подготовке на них "грязной бомбы".

Внимание МАГАТЭ недавно осматривало один из двух ядерных объектов в Украине: были ли там запрещенные вещи

Гросси сказал, что инспекторы по гарантиям МАГАТЭ начали и вскоре завершат деятельность по проверке в двух точках в Украине по запросу украинского правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Визит МАГАТЭ на украинские ядерные объекты – это ответ на запрос украинского правительства.

Вероятно, среди проверяемых инспекторами объектов – Запорожская АЭС. Месяц назад МАГАТЭ уже проверяло станцию и не обнаружило никакой несанкционированной ядерной деятельности.

Укринформ сообщает, что речь идет о посещении Института ядерных исследований НАНУ в Киеве и Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области.

Коротко об абсурдных заявлениях России

Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для запугивания западных партеров, которые помогают Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир понимает, кто несет смерть и должен реагировать. Реакция на очередной ядерный шантаж России должна быть максимально жесткой.

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