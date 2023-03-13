МАГАТЭ поднимает градус напряжения по ЗАЭС, но виновных не называет, – депутат

Россияне нагло разворовывают учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Оккупанты вывозят оборудование, на котором производилось повышение квалификации работников. В то же время МАГАТЭ "поднимает градус напряжения, не называя виновных" в этой и других ситуациях.

Об этом в эфире 24 Канала заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он подчеркнул, что такая тенденция – очень плохой знак. Ведь именно МАГАТЭ должно быть своеобразным арбитром и показывать, кто действительно несет угрозу миру.

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"Полномасштабная война открыла слабость многих международных институций: начиная от ООН и заканчивая МАГАТЭ. Фактически инспекторы МАГАТЭ работают, а несколько экспертов живут на станции и они собственными глазами могут видеть, как происходит управление, обстрелы и все остальное. Тем не менее, МАГАТЭ видя это, поднимает градус напряжения, не называя виновных в этих ситуациях", – подчеркнул спикер.

Аскад Ашурбеков о ситуации на ЗАЭС: смотреть видео

Почему МАГАТЭ закрывает глаза

Аскад Ашурбеков называет банальную причину – деньги. По его словам, Россия имеет финансовое влияние на МАГАТЭ. Депутат подчеркнул, что уже должны быть разработаны механизмы, "чтобы ограничить финансовое пропагандистское влияние россиян". А война России с Украиной показала пробелы в международной геополитике.

Сегодняшняя ситуация – это не игра в политику, условно говоря, на какой-то периферии, как это было в Сирии или где-то, где они могут сидеть спокойно в Европе и анализировать геополитические тенденции. Это ситуация, которая полностью угрожает безопасности Европы и всему миру. Нужно приходить к реальности,

– отметил Ашурбеков.

Продолжит ли Россия ядерный шантаж

По словам депутата, россияне "не оставляют попыток сделать ЗАЭС точкой шантажа". Так, 9 марта станция на 10 часов была отключена от всеукраинской системы и работала на генераторах. Это уже 6 подобная история, вызвавшая резонанс у МАГАТЭ.

"Выступление МАГАТЭ было таким уже истерическим, что достаточно шантажировать мир ЗАЭС. Но россияне продолжают это делать. Я думаю, от тяжелой ситуации на линии фронта, в частности на Донецком направлении. Потому что попытки наступления на Запорожском направлении остановились и уже носят такой оборонительный характер", – допустил депутат.

А по ситуации с грабежом учебного центра – это стандартная тактика оккупантов, отметил он.

"Это продолжение внимания к ЗАЭС – с одной стороны показывать, что это точка напряжения. А с другой стороны – это стандартная тактика оккупантов: грабить все, что можно ограбить", – резюмировал Аскад Ашурбеков.

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