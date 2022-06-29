МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС: гарантии ядерной безопасности отсутствуют

У МАГАТЭ пропала удаленная связь с системами на Запорожской атомной электростанции. Эта АЭС уже 4 месяца находится под контролем российских оккупантов.

О потере контакта заявил 29 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Он отметил, что это произошло уже не впервые. В частности, один такой инцидент был уже меньше месяца назад.

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Когда исчезла связь с системами ЗАЭС

Такая ситуация уже произошла в начале месяца. Тогда удаленная связь с системами наблюдения за гарантиями безопасности была потеряна на 2 недели.

Новый обрыв контакта произошел 25 июня. Поэтому даже если на станции произойдет авария, россияне определенное время могут это скрывать.

Поэтому МАГАТЭ хочет немедленно направить своих специалистов, чтобы проверить, какая ситуация на АЭС. Это, в частности, необходимо, чтобы принять основные меры по ядерной безопасности.

Тот факт, что передача данных наших дистанционных гарантий снова прекращается – второй раз за последний месяц – лишь добавляет срочности отправки этой миссии,

– заявил Гросси.

Несколькими днями ранее он уже выражал обеспокоенность по поводу ЗАЭС. Глава организации подчеркнул, что украинские сотрудники "эксплуатируют объект в чрезвычайно напряженных условиях".

Оккупанты готовят провокацию на АЭС

Также 29 июня в Энергоатоме сообщили, что российские силовики готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции. Они хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории АЭС.

Россияне уже задержали несколько работников. Пытками пытаются вытащить "признание", что ученые бросили взрывчатку в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС.

Таким образом оккупанты хотят "доказать", что Украина готовила теракт. Вероятно, эти абсурдные обвинения выскажут, когда приедет комиссия МАГАТЭ.

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