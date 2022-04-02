Новые правила начнут действовать с 3 апреля 2022 года. Такое решение принял Совет обороны области.

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На Закарпатье разрешили продавать алкоголь: что нужно знать

в период с 8:00 до 20:00 – продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина;

в период с 8:00 до 18:00 – розничную торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, с ограничением продажи одной бутылки одному лицу.

Разрешение распространяется и на заведения ресторанного хозяйства.

При этом и дальше под запретом остается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

В каких областях ослабили ограничения "сухого закона":