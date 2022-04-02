Новые правила начнут действовать с 3 апреля 2022 года. Такое решение принял Совет обороны области.
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На Закарпатье разрешили продавать алкоголь: что нужно знать
- в период с 8:00 до 20:00 – продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина;
- в период с 8:00 до 18:00 – розничную торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, с ограничением продажи одной бутылки одному лицу.
Разрешение распространяется и на заведения ресторанного хозяйства.
При этом и дальше под запретом остается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.
В каких областях ослабили ограничения "сухого закона":
- В Николаевской области разрешили продавать алкогольные напитки на выходных
- В Черкасской области также разрешили продавать алкогольные напитки – будут отпускать с 08:00 до 20:00
- Во Львовской области тоже разрешили продажу спиртных напитков. Правда, это распространяется только на область, а вот во Львове разрешили только пиво и сухое вино.
- На Волыни разрешили продавать слабоалкогольные напитки, так же как и в Одесской области.
- В Житомирской области купить алкогольные напитки можно с 10:00 до 18:00. В другое время это делать нельзя.
Заметьте – В Киеве будут продавать алкоголь с 1 апреля: смотрите видео