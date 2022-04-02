Нові правила почнуть діяти з 3 квітня 2022 року. Таке рішення прийняла Рада оборони області.
До теми У Києві частково дозволять продаж алкоголю
На Закарпатті дозволили продавати алкоголь: що треба знати
- у період з 8:00 до 20:00 – продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина;
- у період з 8:00 до 18:00 – роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, з обмеженням продажу однієї пляшки одній особі.
Дозвіл поширюється й на заклади ресторанного господарства.
При цьому й надалі під забороною залишається продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.
В яких областях послабили обмеження "сухого закону":
- На Миколаївщині дозволили продавати алкогольні напої на вихідних
- На Черкащині також дозволили продавати алкогольні напої – відпускатимуть з 08:00 до 20:00
- У Львівській області теж дозволили продаж спиртних напоїв. Правда, це поширюється лише на область, а от у Львові дозволили лише пиво і сухе вино
- На Волині дозволили продавати слабоалкогольні напої, так само як і на Одещині
- На Житомирщині купити алкогольні напої можна з 10:00 до 18:00. В інший час це робити заборонено.
Зауважте – У Києві продаватимуть алкоголь з 1-го квітня: дивіться відео