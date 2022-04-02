Нові правила почнуть діяти з 3 квітня 2022 року. Таке рішення прийняла Рада оборони області.

До теми У Києві частково дозволять продаж алкоголю

На Закарпатті дозволили продавати алкоголь: що треба знати

у період з 8:00 до 20:00 – продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина;

– продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина; у період з 8:00 до 18:00 – роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, з обмеженням продажу однієї пляшки одній особі.

Дозвіл поширюється й на заклади ресторанного господарства.

При цьому й надалі під забороною залишається продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

В яких областях послабили обмеження "сухого закону":

Зауважте – У Києві продаватимуть алкоголь з 1-го квітня: дивіться відео