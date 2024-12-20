Теракт на ярмарке в Магдебурге: что известно о мужчине, который въехал в толпу

В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Что известно о нападавшем

В Магдебурге мужчина въехал в людей на рождественской ярмарке. Злоумышленника уже задержали. Его имя не раскрывается, однако, по информации СМИ, говорится о 50-летнем мужчине из Саудовской Аравии.

В сети также распространяют кадры с задержанным. Впрочем, официального подтверждения, что на фотографии именно тот человек, который въехал в толпу, нет.



Мужчина, который, вероятно, совершил теракт / Фото из соцсетей

По предварительной информации, мужчина арендовал автомобиль непосредственно перед терактом. Он сразу поехал на ярмарку и въехал в толпу.

Кроме того, на переднем сиденье у мужчины лежал багаж. Следователи не исключают варианта, что внутри может быть взрывное устройство. Также проверяется теория о том, действовал ли водитель сам, или имел сообщников.

Сейчас немецкие СМИ сообщают о разном количестве жертв. Официально утверждается об 1 погибшем, однако Bild пишет об 11 жертвах. Количество пострадавших также неизвестно – от 60 до 80 человек.

Полиция уже квалифицирует инцидент на ярмарке в Магдебурге как теракт. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными.