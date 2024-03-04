Будут охотиться на цели в воздухе: в ГУР анонсировали новые возможности морских дронов Magura
Источник:УП
Разработчики морских дронов Magura анонсировали модификацию собственных беспилотников. Эти дроны хотят сделать пригодными для охоты на российские цели в воздухе.
В частности, на морских беспилотниках типа Magura планируют разместить средства ПВО и, возможно, другие системы поражения. Это произошло после успешного уничтожения этими морскими дронами российских катеров и кораблей.
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Дроны Magura планируют модифицировать
Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.
Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захвата воздушного объекта, средство поражения – и это все надо разместить на достаточно малой платформе,
– подчеркнул глава украинской разведки.
Буданов отметил, что это непростая задача чисто технически, но она реальна.
В то же время один из разработчиков морских беспилотников рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при обеспечении стабильности беспилотника в условиях волновых ударов и перепадов давления. Разработчик отметил необходимость стабилизатора, способного поглощать такие вибрации, для того, чтобы системы вооружения могли эффективно функционировать.
Впрочем, прогресс в этой сфере уже есть, и вскоре дроны будут оснащены различными модулями для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, разрабатываются технологии, которые сделают беспилотники менее заметными для обнаружения, с потенциальной возможностью погружаться под воду на длительное время.
Magura эффективно отработали по надводным целям
- Журналисты CNN рассказали, что российский ракетный катер "Ивановец" 1 февраля 2024 года потопили 6 беспилотников типа Magura. Эти украинские БпЛА трудно увидеть в открытом море и они поражают своей маневренностью.
- Эти морские дроны также потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". В результате успешной работы Magura V5 ВДК "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
- Стоит отметить, что морской дрон Magura V5 является украинской разработкой, которая доказала свою эффективность против вражеского флота в Черном море. Подробнее о морском дроне Magura, его характеристиках и успешных операциях – читайте в материале.