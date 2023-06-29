"Магура еб*шит": Маркус показал первые трофеи контрнаступления

Украинский военный, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус продемонстрировал успешные результаты контрнаступления.

Боец опубликовал красноречивое видео с фронта, на кадрах захваченный танк с вражеской символикой. Это такой анонс успехов наших защитников.

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"Контрнаступление идет успешно. Слава Украине!", а также произнес лозунг 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" – Semper audentes!, что означает "всегда отважны!", – говорится в сообщении сержанта.

Видео с захваченным российским танком:

"Сутки штурмов": украинские защитники продвигаются

Предварительно Маркус сообщил об успешных действиях украинских военных. 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" захватила вражеские окопы.

В видео он рассказал, что прошли сутки успешных штурмов на российские позиции. По его словам, вокруг "куча трупов", но пока хорошо, что они "не воняют".

На обнародованных кадрах слышны громкие звуки взрыва. Валерий Маркус на фоне оружия и бронежилета. Воин не надел шлем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментариях написал: "Валерий! Ану оделся бегом! Получишь у меня", что изрядно умилило пользователей сети.