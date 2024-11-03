Россияне боятся репутационных потерь, – в Group 13 о работе вражеской авиации над Черным морем

Одним из крупнейших достижений Украины с начала полномасштабного вторжения стала блокада Черноморского флота противника не в последнюю очередь благодаря собственным технологическим находкам. В частности, речь идет о надводных дронах Magura.

Летом стало известно, что эти беспилотники можно применять не только против водных целей, но и против воздушных. Морскую платформу Magura вооружили ракетами класса "воздух-воздух".

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Следующая задача – контроль над "черноморским" небом

В эфире телемарафона командир спецподразделения ГУР МО Group 13 рассказал о том, как надводные дроны изменили условия ведения войны на море и в воздухе, передает 24 Канал.

По словам военного, Magura парализовали работу российского флота и значительно ограничили авиационные возможности врага. Так, там, где противник заметил работу украинских дронов, он уже не использует ту технику, которую мог применять ранее, потому что боится ее потерять. Для россиян самый большой страх – репутационный. Поэтому определенную авиацию они уже не используют.

Командир спецподразделения заметил, что его группа работает над новыми решениями по борьбе с авиацией. Детали раскрывать спецназовец не стал.

"Мы дошли до результата, когда Черноморский флот блокирован. Следующий этап – контроль воздуха над Черным морем, и не только", –заметил он.

Военный напомнил, что россияне имеют флот не только в Черном море, поэтому у них еще очень много работы.

Также в этом интервью командир рассказал о самой сложной операции, которую приходилось осуществить его Group 13.