Вымывают миллиарды, – ГБР о потерях бюджета от афер на таможне

СБУ и ГБР продолжают проводить меры по противодействию злоупотреблениям на таможне. Ежемесячно сделки на таможне вымывают из государственного бюджета до десяти миллиардов гривен.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Напомним, что 1 февраля были уволены три высокопоставленных чиновника таможни, выполнившие план в 2022 году лишь на 60%.

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Потери бюджета от сделок на таможне

По словам Сухачева, цель проверок таможен – наполнение государственного бюджета Украины. Основная задача – навести законный строй. Это не частная структура, а финансовый рычажок для наполнения государственного бюджета.

Так, говорится о всей вертикали Гостаможслужбы – от руководства до простого инспектора. Сухачев подчеркнул, что все, кто причастен к злоупотреблениям, должны это понять.

Предварительно, ежемесячно сделки на таможне вымывают из государственного бюджета до десяти миллиардов гривен.

Это – большие средства, которые должны пойти на выплату пенсий, реализацию социальных проектов или помощь армии. Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждая третья гривна по таможенным сборам шла в карманы коррупционеров. Эти средства должны возвратиться из теневого сектора в бюджет. Над реализацией этой задачи и работают сегодня правоохранительные органы,

– подчеркнул директор ГБР.

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Соответствующие органы установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

Работники ГБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Так, Оксана Датий злоупотребляла властью и служебным положением и за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

Кроме этого, Олега Шахрая лишили полномочий руководителя Львовской таможни. Срок действия приказа о его назначении на этот пост истек. Мошенник возглавлял таможню последние полгода. Однако 17 февраля потерял свои полномочия.