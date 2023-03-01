Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Нагадаємо, що 1 лютого було звільнено три високопосадовці митниці, яка виконала план у 2022 році лише на 60%.

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Втрати бюджету від оборудок на митниці

За словами Сухачова, мета перевірок митниць – наповнення державного бюджету України. Основне завдання – навести законний лад. Це не приватна структура, а фінансовий важіль для наповнення державного бюджету.

Так, мовиться про всю вертикаль Держмитслужби – від керівництва до простого інспектора. Сухачов наголосив, що всі, хто причетний до зловживань, повинні це усвідомити.

Попередньо, щомісячно оборудки на митниці вимивають з державного бюджету до десяти мільярдів гривень.

Це – великі кошти, які мали б піти на виплату пенсій, реалізацію соціальних проєктів чи допомогу армії. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів. Ці кошти мають повернутися із тіньового сектору до бюджету. Над реалізацією цього завдання і працюють сьогодні правоохоронні органи,

– підкреслив директор ДБР.

Важливо! Згідно з інформацією, яку оприлюднювало СБУ, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Через ці махінації посадовців митниці звільнили.

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