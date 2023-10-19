Правозащитница, которая погибла от рук полиции Ирана: Махсы Амини присудили премию Сахарова

За защиту прав женщин в Иране Европейский парламент присудил премию имени Сахарова Махсы Амини. Основательницу движения "Женщина – Жизнь – Свобода" убила полиция ее родной страны, перед тем подвергнув пыткам.

Заметим, что 16 сентября 2023 года исполнился ровно год после остановки сердца правозащитницы. О присуждении ей премии Сахарова за свободу мнения стало известно в четверг, 19 октября.

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Махсы Амини присудили премию Сахарова

После убийства 22-летней Махсы Амини Иран охватила волна протестов против власти. Они продолжались несколько месяцев, однако в конце концов были подавлены.

Европейский парламент с гордостью поддерживает смелых и дерзких, продолжающих бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто даже из тюрьмы продолжает поддерживать женщин, жизнь и свободу. Почитаем всех тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу,

– констатировала председатель Европарламента Роберта Мецолла.

Важно, что церемония награждения состоится 13 декабря 2023 года в зале Европейского парламента в Страсбурге.

Обратите внимание! В прошлом году премию за свободу мнения имени Сахарова присудили украинскому народу и президенту нашего государства Владимиру Зеленскому.

Больше о награде

Премия имени борца за права человека, лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова является ежегодным знаком Европейского парламента. Начали ее в 1988 году.

Вручают ее за достижения в:

защите прав человека и его основных свобод;

развития демократии и отстаивания верховенства права;

защите уважения к международному законодательству;

защите прав меньшинств.

Среди ее лауреатов есть, в частности, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, а также Лейла Зана, Вэй Джиншень, Ху Цзя, Гильермо Фариньяс, Джафар Панаги, Насрин Сотоудех, Раиф Бадави и Ильхам Тохти.