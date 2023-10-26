Критик помощи Украине, сторонник Израиля и ярый трампист: кто такой Майк Джонсон

В США продолжается крупнейший за последние 50 лет политический кризис. Новый его виток вынес на поверхность до того мало кому известного конгрессмена из Луизианы Майка Джонсона. 25 октября его избрали спикером Палаты представителей Конгресса и он стал номинально третьей по важности персоной в политической системе США.

Майк Джонсон не был первым кандидатом на избрание спикером – его персона стала лишь четвертым вариантом. После того как рестлер Джим Джордан проиграл тайное голосование, Стив Скэлис решил умыть руки, а сознательного и сдержанного Тома Эммера "слили" под давлением Трампа и его поклонников, номинацию получил Джонсон. Его избрание поддержал сам Трамп в собственной соцсети Truth Social (с английского – "Социальная правда"). В итоге Джонсон получил необходимые голоса (217) и стал спикером. 24 Канал рассказывает об основных моментах биографии Майка Джонсона.

Интересно Палата представителей США поддержала Джонсона на должность спикера

Консерватор из провинции, который выступает против абортов и ЛГБТК+

Джонсон родился 30 января 1972 года в городе Шривпорт, штат Луизиана. На момент избрания спикером ему исполнился 51 год. Отец Майка Джонсона был пожарным и уважаемым в городе человеком. Семья имеет франко-ирландские корни по отцовской линии и итальянские, точнее – сицилийские корни по материнской.

Майк Джонсон был старшим ребенком в семье, он окончил местную школу в родном городе, а высшее образование получал в столице штата Луизиана – городе Батон-Руж. Он бакалавр бизнес-администрирования Государственного университета штата Луизиана, а также имеет степень доктора юриспруденции. Полученные знания позволили Майку Джонсону начать в меру успешную карьеру юриста. Он работал в юрфирме Kitchens и стал партнером в компании.

Джонсон является ревностным протестантом и сторонником так называемых "традиционных ценностей". Последний факт проходит красной линией через всю его политическую карьеру, которая стартовала в начале третьего тысячелетия.

Сначала это был локальный уровень – Джонсон был членом Комиссии по этике и религиозной свободе Южной баптистской конвенции. Также он был старшим адвокатом в "Альянсе защиты свободы". Это влиятельная организация христианских фундаменталистов, которая ставит своей целью борьбу за "традиционные ценности", основанные на консервативной христианской морали времен "первых поселенцев". По убеждению "Альянса", эта борьба заключается в насаждении религии в школах, а также запрете абортов и представителей ЛГБТК+.

В качестве общественного активиста Джонсон был инициатором многочисленных региональных судебных разбирательств, целью которых было ограничение прав ЛГБТК+. В частности, Джонсон пытался отменить в Луизиане отмену акта о криминализации однополых отношений, хотел запретить в штате однополые браки и вернуть в конституцию штата определение, что брак является союзом одного мужчины и одной женщины. Также Майк Джонсон был профессором частного протестантского университета Либерти (штат Вирджиния) и преподавал в его подразделении – школе управления Helmes.

Последователь курса Трампа

Конечно, такой персонаж не мог не пересечься с Дональдом Трампом, который удачно использовал надежды американских консерваторов на собственное представительство не только в местных органах власти, но и на федеральном уровне.

Политические карьеры Трампа и Джонсона развивались синхронно, конечно, с поправкой на масштаб. Оба выдвинули свои кандидатуры на выборах в феврале 2016 года и победили: Джонсон – летом, Трамп – осенью. Джонсон – стал конгрессменом, а Трамп – президентом.

Победа Джонсона произошла благодаря стечению обстоятельств. Многолетний конгрессмен от 4-го округа (Западной Луизианы) решил баллотироваться в Сенат, таким образом Джонсон избавился от сильного конкурента и сам стал фаворитом. Помогла ему в этом риторика, которую он позаимствовал у Трампа. Идеи MAGA легли на удобренную землю – Западная Луизиана – это аграрная (основная специализация – экспорт сельхозпродукции в Канаду) и довольно бедная территория, находящаяся много лет в перманентном экономическом кризисе. К тому же, это традиционная вотчина именно республиканцев, где у демократов шансов на победу фактически нет. Таким образом, победа Майка Джонсона фактически была обеспечена заранее.

Джонсон это подтвердил, когда в 2018 и 2022 годах снова побеждал на выборах в Конгресс. При этом он оставался и дальше малозаметным политиком. У Politico после избрания Джонсона на спикера вышла веселая статья, которая подражает уже классическому "Who is mister Putin". Оказалось, что большинство экспертов и опрошенных изданием политиков не из США просто не знали, кто это такой и вынуждены были прибегнуть к поисковым системам. Но и там были проблемы, ведь поиск выдавал кучу однофамильцев, среди которых были спортсмены, маньяк и панк-певец из Орегона.

Несмотря на незаметность и неизвестность за пределами Республиканской партии, Джонсон получил важную должность заместителя фракции республиканцев в Палате Представителей. Он стал участником фракции трампистов в середине Республиканской партии, известной как "Кокус Свободы", и получил реноме одного из наиболее консервативных конгрессменов.

Упорство свое Джонсон продемонстрировал в 2020 году, когда отказался признавать поражение своего кумира Дональда Трампа на выборах президента США. Тогда же он участвовал в обжаловании результатов выборов, стал одним из 147 республиканцев, голосовавших за отмену выборов-2020, а также объяснял победу Байдена разнообразными теориями заговора.

Как адвокат и юрист-конституалист Джонсон также был в команде Трампа по его защите от первого импичмента.

Является ли Майк Джонсон антиукраинским политиком

Главное направление деятельности Джонсона в Конгрессе – борьба с ЛГБТК+. Он верит, что гомосексуальность лечится, выступает против признания однополых браков на федеральном уровне и против финансирования государством участия трансгендеров в спортивных соревнованиях.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Майк Джонсон осудил действия агрессора и призвал ввести против России "изнурительные санкции". В апреле 2022 года он голосовал за закон о Ленд-лизе для Украины. Тот самый, который Байден подписывал в присутствии соратницы Джонсона – конгрессвумен Спартц – и подарил ей потом ручку (тогда украинцы еще не знали, кто это такая).

Мы должны восстановить устойчивое американское производство энергии, чтобы обеспечить большую стабильность и безопасность здесь и для наших европейских союзников. Мы должны исключить Россию из глобальной торговли и международных институтов. Хотя лучшее время для этих действий прошло, мы должны действовать решительно,

– так конгрессмен Джонсон в феврале 2022 года в твиттере призвал США к решительным действиям.

Затем, когда поддержка Украины стала основой политического курса демократов во главе с Байденом, он сменил риторику вместе с другими представителями трампистов и уже активно высказывался против предоставления Украине вооруженной и денежной помощи. В частности, Джонсон 6 раз голосовал в Конгрессе против увеличения помощи Украине, в том числе был против оказания помощи на 40 миллиардов долларов.

Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. Они заслуживают того, чтобы знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования этой огромной суммы ресурсов налогоплательщиков,

– Майк Джонсон в феврале 2023 года в том же твиттере уже демонстрирует смену политической позиции.

На его нелюбовь к Украине указывает и низкий рейтинг GOPforUkraine. К счастью, уже первые часы после избрания спикером Конгресса самые страшные опасения украинцев нивелировали. Джонсон заявил, что совсем не против проекта администрации Байдена о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 106 миллиардов долларов (напомним, без избранного спикера весь процесс был заблокирован). Более того, он станет одним из первых, который новый спикер Палаты представителей поставит на голосование. Правда, сначала Джонсон должен преодолеть сопротивление своих соратников во главе с конгрессменом Гетцем, который выступает за разделение единого пакета помощи.

Джонсон – ярый сторонник Израиля (он резко осудил ХАМАС за нападение 7 октября 2023 года и отстаивает право Израиля на ответ, каким бы он ни был). При этом Джонсон является последовательным критиком Китая и считает его главной угрозой для США.

Джонсона уже поздравил с избранием президент Байден, избрание которого он не признавал. Это значит, что новый спикер настроен на конструктив, а вся антиукраинскость была лишь конъюнктурным способом политической борьбы.

Таким образом, скорее можно говорить не о принципиальном антиукраинском политике, а о прагматике, который удачно использует мировую конъюнктуру в свою пользу. При этом он может даже не знать, где Украина вообще, и пример Трампа, который не понимает разницы между Венгрией и Турцией, тому доказательство.