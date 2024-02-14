Спикер Палаты США просит о личной встрече с президентом: почему Байден избегает встречи
Источник:NBC News
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выражает желание встретиться с президентом Джо Байденом перед принятием решений по пакету помощи для Украины и Израиля. Сообщается, что запрос на встречу поступал в Белый дом уже несколько раз в течение последних двух месяцев.
Просьба Джонсона якобы не обязательно связана с версией Сената по дополнительной помощи, но, вероятно, касается общего направления прохождения законодательного проекта. Однако, лидер большинства в Палате представителей Стив Скализе заявляет, что президент отказывается встречаться с Джонсоном.
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Почему Байден отказывается от встречи
Администрация Байдена отметила непоследовательность Джонсона в вопросах границы и призвала "завершить переговоры, которые он ведет сам с собой" и прекратить откладывать потребности нацбезопасности США во имя политики.
В конце концов, они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что он серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к согласию по этому вопросу,
– отметил Скализе.
По информации СМИ, за последние два месяца после поездки Джонсона в прошлом месяце к границе США в Игл-Пасс, штат Техас, его сотрудники несколько раз требовали встречи с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома.
Что известно о законопроекте о помощи Украине: основное
- В январе Джо Байден обсуждал иммиграционное соглашение с Майком Джонсоном и другими руководителями Конгресса, направленное на разблокирование помощи Украине. Тогда глава Палаты представителей назвал встречу "продуктивной".
- 13 февраля сенат США проголосовал за отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает 95,3 миллиарда долларов для трех стран. Теперь законопроект направят в Палату представителей.
- Впрочем, Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование. Такое решение уже раскритиковали американские политики и Джо Байден.