После Мариуполя и Северодонецка: Макарук объяснил необходимость принудительной эвакуации

Кабмин издал указ, обязывающий добровольно-принудительно эвакуировать людей из Донбасса. У них будет возможность отказаться, если подписью подтвердят, что понимают всю опасность и будут нести персональную ответственность за свою жизнь.

По мнению общественного деятеля и спикера InformNapalm Михаил Макарук – это правильное решение после эпизодов с Мариуполем, Северодонецком, Лисичанском. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, это архиважно для военных. Ведь потом начнется "вывезите нас, мы не подумали, а кто знал".

Чем больше гражданских, тем больше будет жертв из-за гражданских и среди гражданских,

– сообщил Михаил Макарук.

Он объяснил, что гражданские люди на поле боя, это всегда излишние проблемы для военных. Это касается как планирования и перемещения, так и эвакуации.

Михаил Макарук отметил, что некоторые люди действительно забывают, что идет война и им нужно напоминать. Это важно, чтобы человека не прибило.

Иногда люди думают, что они Дункан Мак-Лауд из фильма "Горец" и могут, как в фильме, долго и скучно жить, им ничего не будет. Это немного не так. Укрыться от 152 снаряда – это надо иметь большое везение,

– объяснил Макарук.

"Если мы говорим о типе архитектуры и тех строительных материалах для частных домов на Донбассе, то это и невозможно. Поэтому имейте совесть, относитесь с пониманием. Если о себе не думаете, то подумайте о своих близких, детях. Они еще жить хотят", – акцентировал спикера InformNapalm.

Он подытожил, что государство в праве распоряжаться во время войны безопасностью граждан, а именно не подвергать их этой опасности.

Смотрите видео об эвакуации из Донбасса:

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