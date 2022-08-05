На думку громадського діяча та речника InformNapalm Михайло Макарук – це правильне рішення після епізодів з Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, це архіважливо для військових. Адже потім почнеться "вивезіть нас, ми не подумали, а хто ж знав".

Чим більше цивільних, тим більше буде жертв через цивільних й серед цивільних,

– повідомив Михайло Макарук.

Він пояснив, що цивільні люди на полі бою, це завжди зайві проблеми для військових. Це стосується, як планування й переміщення, так і евакуації.

Михайло Макарук зазначив, що деякі люди дійсно забувають, що триває війна і їм треба нагадувати. Це важливо, щоб людину не прибило.

Іноді люди думають, що вони Дункан Мак-Лауд зі стрічки "Горець" й можуть, як у фільмі, довго й нудно жити, їм нічого не буде. Це трошки не так. Укритись від 152 снаряду – це треба мати велике везіння,

– пояснив Макарук.

"Якщо ми говоримо про тип архітектури й ті будівельні матеріали для приватних будинків на Донбасі, то це й неможливо. Тому майте совість, ставтеся з розумінням. Якщо про себе не думаєте, то подумайте про своїх близьких, дітей. Вони ще жити хочуть", – акцентував речника InformNapalm.

Він підсумував, що держава в праві розпоряджатися у час війни безпекою громадян, а саме не наражати їх на цю небезпеку.

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