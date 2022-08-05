Про те, що відбувається зараз на Запорізькому напрямку, Іван Федоров розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що у мелітопольців було свято, коли ЗСУ поцілили по військовій базі ворога в місті.
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Кількість ворожої техніки збільшилась в рази
Саме у такі моменти люди на окупованих територіях відчувають, що про них не забули і вони скоро повернуться під контроль Української держави.
На жаль, за останні декілька тижнів в рази збільшилась кількість ворожої техніки на території Мелітополя. Вона йде транзитом до Херсонської області, на кордон з лінією оборони на Запорізькому напрямку,
– пояснив мер Мелітополя.
Разом з тим, ЗСУ діють дуже чітко та професійно. За останній місяць на Запорізькому напрямку жодного метра рідної землі українці не віддали.
Окупанти хочуть провести псевдореферендум у Мелітополі
Раніше повідомлялось, що окупанти готують "референдум" в окупованому Мелітополі. Ба більше, загарбники готові проводити "голосування" безпосередньо у квартирах місцевих жителів.
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Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі: коротко
- Наприкінці липня на аеродромі у Мелітополі пролунав потужний вибух. Летовище окупанти використовували як військову базу.
- Раніше по аеродрому вже били ЗСУ, а всі намагання противника полагодити злітно-посадкову смугу були безуспішними.
- За словами Івана Федорова, щодня через місто проходять 3 – 4 колони ворожої техніки. У кожній – по 20 – 30 одиниць.
- Загалом у самому Мелітополі та на його околицях вороги розташували 4 – 5 військових баз та складів боєприпасів.
Дивіться у відео – росія вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя: