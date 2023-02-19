"Правая рука" Лукашенко мог покончить с собой: версия загадочной смерти Владимира Макея

Владимир Макей ушел из жизни еще в ноябре 2022 года. Сначала в Беларуси скончались все иностранные дела, а затем и глава МИД. В феврале 2023 года появились новые детали смерти Макея.

Макей отправился на концерт к Кобзону в возрасте 64 лет. Тогда причина его смерти официально не была озвучена. А журналисты-расследователи из Bellingcat заявили о ряде странных совпадений.

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Макей мог покончить с собой

Интересно, что в официальных формулировках, которые распространили беларусские власти, не было заявлений типа "после длительной болезни" или "внезапно умер".

Впоследствии говорилось, что Макей вроде бы ушел из жизни от инфаркта. В то же время впоследствии появилась еще одна версия – Макей мог покончить с собой.

В последние месяцы жизни глава МИД Беларуси страдал от дефицита внимания со стороны Лукашенко. Он понимал, что карьера его идет на спад. Кроме того, у Макея были проблемы в личной жизни.

Лукашенко испугался смерти Макея

Лукашенко присутствовал на прощании с Макеем. А вот его российский "коллега" Сергей Лавров траурную церемонию не посетил.

Лукашенко изрядно испугался смерти Макея. За считанные дни самопровозглашенный президент Беларуси сменил охрану и прислугу. Белорусский оппозиционер заметил: Лукашенко боится стать следующим в очереди на пышные похороны.