Макей вирушив на концерт до Кобзона у віці 64 років. Тоді причину його смерті офіційно не озвучили. А журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили про низку дивних збігів.

Зверніть увагу У Лукашенка нова посада – особистий поштар Путіна

Макей міг накласти на себе руки

Цікаво, що в офіційних формулюваннях, які поширила білоруська влада, не було заяв на кшталт "після тривалої хвороби" чи "раптово помер".

Згодом мовилося, що Макей начебто пішов з життя від інфаркту. Водночас згодом з'явилася ще одна версія – Макей міг накласти на себе руки.

Мовиться, що в останні місяці життя глава МЗС Білорусі страждав від дефіциту уваги з боку Лукашенка. Він розумів, що кар'єра його йде на спад. Окрім того, у Макея були проблеми в особистому житті.

Зауважте! Лукашенко був присутній на прощанні з Макеєм. А от його російський "колега" Сєргєй Лавров траурну церемонію не відвідав.

Лукашенко перелякався смерті Макея

Лукашенко неабияк перелякався смерті Макея. За лічені дні самопроголошений президент Білорусі змінив охорону та прислугу. Білоруський опозиціонер зауважив: Лукашенко боїться стати наступним у черзі на пишний похорон.