Макей вирушив на концерт до Кобзона у віці 64 років. Тоді причину його смерті офіційно не озвучили. А журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили про низку дивних збігів.
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Макей міг накласти на себе руки
Цікаво, що в офіційних формулюваннях, які поширила білоруська влада, не було заяв на кшталт "після тривалої хвороби" чи "раптово помер".
Згодом мовилося, що Макей начебто пішов з життя від інфаркту. Водночас згодом з'явилася ще одна версія – Макей міг накласти на себе руки.
Мовиться, що в останні місяці життя глава МЗС Білорусі страждав від дефіциту уваги з боку Лукашенка. Він розумів, що кар'єра його йде на спад. Окрім того, у Макея були проблеми в особистому житті.
Лукашенко перелякався смерті Макея
Лукашенко неабияк перелякався смерті Макея. За лічені дні самопроголошений президент Білорусі змінив охорону та прислугу. Білоруський опозиціонер зауважив: Лукашенко боїться стати наступним у черзі на пишний похорон.