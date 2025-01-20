"Конфликт в Украине не закончится завтра": Макрон анонсировал "мобилизацию" молодых добровольцев

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев. Эти силы будут направлены на поддержку Вооруженных сил страны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde. Макрон также отметил, что не стоит ожидать быстрого окончания войны в Украине.

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Как Макрон хочет укрепить армию Франции

В обращении к вооруженным силам президент Франции отметил растущие угрозы, заставляющие страну адаптироваться. Представляя обновленный стратегический обзор оборонных приоритетов, он призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

Как отмечает издание, в понедельник, 20 января, Макрон представил общий план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев для "поддержки вооруженных сил" в случае необходимости, перед лицом "ускорения опасностей" после войны в Украине, которая, похоже, сигнализирует о конце всеобщей воинской повинности.

Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра,

– заявил Макрон.

Его заявление прозвучало в тот момент, когда Дональд Трамп, который обещал скорое окончание войны, принимал присягу 47 президента США.

Макрон подчеркнул, что мир и безопасность в Европе возможны только при участии самих европейцев.

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – сказал он.

Макрон также подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности объединенной Европы.

В мире, где правила исчезают, а арсеналы наполняются, мы должны идти дальше и быстрее. Мы должны изменить масштаб, перейти к большему количеству совместных программ, сделать выбор европейских чемпионов,

– заявил глава Франции.

Как отмечает издание, Макрон также отметил, что Франция поддерживает НАТО, "потому, что это естественная сфера для сотрудничества с США, пока они остаются преданными европейской безопасности".

Что Макрон хочет предоставить "молодым добровольцам"

Макрон призвал правительство и штаб вооруженных сил подготовить к маю предложения по привлечению молодых добровольцев к обучению в вооруженных силах и усилению их рядов.

Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах,

– отметил он.

Он отметил, что после профессиональной армии Франция стоит будет мобилизовать профессиональный резерв для обеспечения поддержки и подкрепления.