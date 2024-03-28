Макрон лишил Путина его самого большого преимущества в войне

Восемь десятилетий после Второй мировой войны французская дипломатия постоянно балансировала между атлантической солидарностью, обеспечивавшей безопасность страны, и постоянным дистанцированием от США. Это демонстрировало ей самой и всему миру La Grandeur de la France, то есть величие Франции. Друзья Франции относились к этой французской внешнеполитической моде с пониманием и некоторой иронией.

Проблеск надежды в черный час

Но ни разу за эти 80 лет никто не мог предположить, что наступит момент мировой истории, когда La Grandeur de la France окажется востребованной не риторически, а до полной гибели на самом деле, и от того, наличествует это Grandeur или нет, будет зависеть судьба человечества.

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Враги свободы, силы абсолютного зла неслучайно выбрали момент своего нападения на Украину и Израиль с целью тотального уничтожения этих стран. Они внимательно наблюдали за внутриполитической эволюцией США. Две раковые опухоли – трампизм справа и прогрессизм слева – разрастаются в последние годы, разъедая традиционный американский политический центр и фатально подрывая способность США выполнять роль Лидера Свободного Мира.

Россия, как известно, дважды (царская и советская) слиняла за три дня. Джо Байден, в отличие от Барака Обамы и Дональда Трампа, воспринимал себя (по крайней мере на риторическом уровне) Лидером Свободного Мира. Но за три года его президентства лидерство США слиняло окончательно, оставив после себя огромную дыру в системе международной безопасности.

Помощь Украине заблокирована в Конгрессе трампистами уже почти полгода. Есть реальная перспектива прихода в Овальный кабинет поклонника Владимира Путина, который не скрывает своей враждебности как к Украине, так и к европейским союзникам США.

В этот черный час нового 1938 года для Украины и всех нас, считающих себя частью Свободного Мира, появилась надежда. Президент Франции Эммануэль Макрон, оценив нависшую над его страной беспрецедентную угрозу, обратился к миру с рядом очень важных тезисов. В своей предыдущей колонке я обозначил их как доктрину Макрона:

Франция сделает все возможное, чтобы нанести поражение России в ее войне с Украиной. Франция и ряд ее союзников готовы направить свои вооруженные силы в Украину. Французские (и британские) военные специалисты уже участвуют в обслуживании ракетных систем Storm Shadow и Scalp, поставленных Украине. Франция не собирается больше помогать врагу, заранее накладывая на себя какие-то красные линии, ограничивающие поддержку Украины. Относительно ядерного шантажа диктатора, Макрон напомнил, что Франция тоже имеет ядерное оружие.

Поразительное сравнение Макрона и Салливана

Не отправив в Украину дополнительно ни одного французского военнослужащего и еще не поставив Украине ни одного самолета, Макрон уже нанес Путину серьезное психологическое и политическое поражение. Он лишил агрессора самого эффективного его инструмента в преступной войне – способности парализовать политическую волю Запада, заставляя снова и снова накладывать пресловутые красные линии.

Важно Настоящая причина, почему Польша не сбила российскую ракету

Каким разительным контрастом с позицией Макрона стал визит в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который состоялся в те же дни.

Салливан приехал в самый тяжелый для Украины момент, лишенный американской военной помощи, с позорным и ужасным требованием со стороны США – прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Советник доброго дедушки Байдена требовал больше бензина для российских самолетов, которые несут смерть украинским городам. Дедушке это, оказывается, нужно для каких-то его предвыборных раскладов.

Но вернемся к доктрине Макрона. Ценность любой политической победы во время войны измеряется одним критерием – способностью воплотиться в военную победу. В нашем конкретном случае привести к заявленной Макроном цели – поражению России.

Я не имею инсайдеров во французском генеральном штабе, но я могу поделиться своим видением сценария реализации этого замысла.

Реализация замысла Макрона

Но сначала несколько замечаний относительно характера российско-украинской войны. Структура этой войны – динамическая суперпозиция двух разных войн. Первая – это классическая война на истощение вдоль почти тысячекилометровой линии соприкосновения сторон, в которой Россия теоретически имеет преимущество из-за своего большего мобилизационного потенциала и традиционно меньшей в российском обществе ценности человеческой жизни.

Но российская военная машина имеет ареал крайней уязвимости – это Крымский остров. Бой за него и является, как сказал бы Карл фон Клаузевиц, психологическим центром тяжести всей российско-украинской войны. В этом втором компоненте войны Украина уже продемонстрировала свое очевидное преимущество. Не имея ни флота, ни современной авиации, Украина прогнала из Севастополя Черноморский флот России и ежедневно уничтожает военные объекты России на всей территории полуострова.

Заметьте Пока в Украине будет демократия

Сформулированные выше пять тезисов доктрины Макрона взаимосвязаны. Из них математически вытекает необходимый сценарий поражения России.

Coalition of willing (Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Финляндия, Румыния, Канада, Нидерланды...) отказывается от самой нелепой красной линии, которую Европа наложила на себя по требованию США – чтобы современные западные самолеты, предоставляемые Украине, пилотировались исключительно пилотами с украинскими паспортами.

Во-первых, это губительное самоограничение уже минимум на год затянуло ход разрушительной для Украины войны.

Во-вторых, если продолжать тупо следовать этому требованию, то мы в лучшем случае получим 30 – 40 разрозненных самолетов, которые не станут решающим фактором в этой битве. Для решающего перелома нужны сотня-полторы и не просто индивидуальных самолетов, а слаженных подразделений французских Mirage, британских Typhoon, шведских Gripen.

Кстати, на этих носителях совсем другими красками заиграют те же Storm Shadow и Scalp, на дальность которых тоже не будет накладываться никаких ограничений.

Примерно такой кажется мне реализация доктрины Макрона. Украинский флаг над Севастополем автоматически будет означать поражение России и по крайней мере политическую смерть кремлевского упыря.

Так же как взятие французами и англичанами Севастополя 9 сентября 1855 года решило исход той Крымской войны. Николай I, затеявший ее, благоразумно умер на полгода раньше.