Макрон и Путин два часа говорили по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон провел долгий телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Перед этим, пишут СМИ, Макрон встречался с бывшим главой Франции Николя Саркози.

О разговоре российского и французского президентов рассказал в соцсетях журналист телеканала BFMTV Патрик Сос. Он отметил, что переговоры были очень долгими и затянулись до двух часов.

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Это первый разговор Путина и Макрона за месяц

Ранее президент Франции часто созванивался с главой государства-агрессора. Однако после 29 марта эти звонки прекратились – именно тогда появилась информация о зверствах российских военных на Киевщине и, в частности, в Буче.

Таким образом, переговоры 3 мая стали первыми за больше чем месяц перерыва и с тех пор, как Макрона переизбрали президентом Франции.

Российская сторона пересказала свою версию разговора

Российские СМИ поспешили поведать свою версию разговора глав государства. Написали то, что говорил Путин, уверявший в "готовности России к диалогу" и "неуступчивости Киева".

Перед этим Макрон встречался с Саркози

Отметим, что издание Le Figaro сообщило, что утром 3 мая в Елисейском дворце Макрон принял бывшего президента Франции Николя Саркози. Тема разговора остается тайной, так как представители из окружения обоих политиков отказались от комментариев.

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Позиция Эммануэля Макрона относительно войны в Украине: последние новости

После своей победы на выборах Эммануэль Макрон сначала позвонил по телефону президенту США Джо Байдену, а вторым лидером страны, с которым он провел переговоры, стал Владимир Зеленский.

Президент Франции пообещал активизировать военную и гуманитарную помощь, которую официальный Париж оказывает Украине.

Миссия французских экспертов, заверил Макрон, поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Ранее Макрон неоднократно обращался к Владимиру Путину с просьбой разрешить эвакуацию гражданского населения из "Азовстали".

Также Франция сообщала, что выступает в поддержку эмбарго Евросоюза на поставляемые Россией энергоносители.

В Офисе Президента Украины тоже подтверждали значительную помощь Франции. Так советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что "Макрон делает много, однако не все – публично".

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