Макрон мощно потроллил Путина: Дикий оценил идею отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. В то же время он предположил, что союзники могут направить свои войска в Украину, хотя добавил, что консенсуса по этому поводу пока нет.

В эфире 24 Канала ветеран войны с Россией Евгений Дикий отметил, что надо еще подумать, надо ли нам западные войска.

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По его словам, мы и так сталкиваемся с большими проблемами по получению западной помощи. В большинстве демократических странах есть много движений против помощи нам. Многие задают вопрос, а почему наши налогоплательщики должны платить за войну в стране, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО. Среди них есть прямая российская агентура, но есть и обычные налогоплательщики, которым жаль своих денег.

А теперь представьте, какие пойдут настроения, когда начнут приезжать цинковые гробы. А если войска здесь будут развернуты – цинковые гробы поедут,

– отметил Дикий.

Это страшная война, в ней есть потери. Потери, настолько значительные, с которыми никакие европейские армии никогда не сталкивались после Второй мировой. Представьте себе, как это сдетонирует в их обществе.

Что известно о западной армии

"Опять же, а чем они физически нам могут помочь? Если бы прилетела их авиация – это могло бы кардинально переломить ход боевых действий. А если они просто развернут какие-то миссии, технических специалистов... О том, что они пришлют нам много пехоты и нам не надо будет проводить свою мобилизацию, я думаю, что никто настолько не живет в стране "розовых пони", – сказал ветеран.

Вся суммарная численность европейских армий, она значительно меньше, чем то, что нам надо на фронте. Они 30 лет выращивали очень профессиональные, элитные кадровые маленькие армии для каких-то спецопераций. Вряд ли из них будет много пользы на поле боя.

Эксперт предположил, что могли бы отправить нам технических специалистов, однако практика показала, что когда ВСУ дают в руки их оружие, то мы прекрасно сами с ним справляемся. Даже часто открываем в нем, такие новые стороны, которые разработчики не закладывали.

Как Украина совершенствует оружие партнеров

Как, например, произошло с Patriot. Вообще с точки зрения разработчиков, это стационарная система. Вот ее привозят, разворачивают, и она дальше прикрывает объект.

Мы первые в мире сделали такой "цыганский Patriot", который все время, как лагерь, гастролирует. Во время этих гастролей, то тут, то там внезапно происходит "самолетопад" у россиян. Мы же на самом деле первые сделали мобильную версию Patriot,

– рассказал Евгений Дикий

"Как по мне, чтобы они нам давали как можно больше оружия и как можно более технически

совершенное оружие. Это то, что реально нам очень на пользу", – отметил Дикий.

Он подытожил, что на самом деле Макрон очень мощно потроллил Путина и то, что на болотах подгорает, это факт. Это тоже на самом деле приятно. Пусть россияне не начинают уже впадать в иллюзию, что запад нас уже покинул.

Что известно о заявлении лидера Франции