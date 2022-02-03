Макрон обсудил с Дудой проведение трехсторонней встречи относительно Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики говорили о возможности проведения трехсторонней встречи.

Речь идет о встрече лидеров Польши, Германии и Франции в Берлине. Ее цель – обсуждение ситуации относительно Украины.

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Отмечается, что президент Польши предложил поддержку усилиям Макрона по поводу деэскалации напряженной ситуации вокруг Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 февраля проведет телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным.

Заметим, что ранее состоялась встреча Дуды и Зеленского в резиденции "Висла". Главная тема – угрозы со стороны России. Сам Дуда был с официальным визитом в Киеве 20 декабря 2021 года. Тогда происходили переговоры глав стран "Люблинского треугольника".

Позже, 31 января, чиновники Украины и Польши провели совместную встречу. На ней обсудили решение по проблеме с грузовыми перевозками. Обсуждение инициировали президент Владимир Зеленский вместе с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече присутствовали министры инфраструктуры обеих стран, глава Офиса Президента и госсекретарь Канцелярии польского лидера.

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