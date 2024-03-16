Макрон ответил, будет ли говорить с Путиным, если тот позвонит

Макрон уверяет, что Путин не может и не должен победить в войне против Украины. В то же время французскому президенту задали вопрос относительно того, готов ли он говорить с кремлевским главарем.

Глава Елисейского дворца дал интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире национального телемарафона в субботу, 16 марта. Об этом информирует 24 Канал.

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Будет ли Макрон говорить с Путиным

Президент Франции отметил непоколебимую поддержку Украины и усиление обороноспособности нашего государства в разговоре с представительницами СМИ. Вместе с тем он утвердительно ответил на вопрос относительно того, будет ли говорить с Путиным, но объяснив это тем, что Париж должен быть "нервом войны" – способствовать, в частности, деэскалации.

Да, я возьму трубку, потому что я понимаю, что это моя ответственность. Я послушаю, что он будет отвечать. Я считаю, что роль Франции заключается в том, чтобы быть "нервом войны". С одной стороны, передать Украине все необходимое, усилить ее обороноспособность, но, с другой стороны, делать все, чтобы была деэскалация,

– констатировал Макрон.

По словам французского лидера, главная цель для Запада сейчас – устойчивый, устойчивый и справедливый мир. Он готов выслушать Владимира Путина, если тот будет намерен что-то предложить. Кроме того, глава Елисейского дворца акцентирует, что переговоры возможны только тогда, когда на них идут две стороны.

Макрон привлекает внимание СМИ